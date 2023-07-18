Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların doğal besinlere yönelme süreci devam ederken Acai üzümünün mucize 7 faydası ortaya çıktı. İşte detaylar…

ACAİ ÜZÜMÜ NEDİR?

Acai üzümü, Brezilya’nın ünlü Amazon Yağmur Ormanları’ndaki acai palmiyesi ağaçlarında yetişiyor.

2,5 cm çapında yuvarlak bir meyve olan acai üzümü koyu mor renklidir.

Görüntüsü itibariyle yaban mersinine benzediğini söyleyebiliriz. Berry olarak bilinse de, teknik olarak berry sınıfına girebilecek yumuşaklıkta değildir. Çekirdekli, sert bir meyvedir.

ACAİ ÜZÜMÜNÜN MUCİZE 7 FAYDASI…

- Kandaki kolesterol seviyesini düşürür

- Beyin fonksiyonlarını geliştirir

- Cilt sağlığını korur

- Sindirim sistemini destekler

- Güçlü bir antioksidandır

- Vücudu kalp hastalıkları ve diyabete karşı korur

- Zayıflamaya yardımcı olur

ACAİ ÜZÜMÜ TÜRKİYE’DE NEREDE YETİŞİR?

Ana vatanı Güney Amerika olan acai üzümü, tropik iklim özelliklerine sahip bölgelerde yetiştiriliyor.

Ülkemizde ne yazık ki acai üzümü yetiştiriciliği yapılmıyor.

Acai üzümü sadece tropikal ve subtropikal bölgelerde büyüyen acai palmiyesinin meyvesidir.

Acai palmiyesi bol güneşi ve bol yağmuru sever.

Toprağının nemli olması gerekir.