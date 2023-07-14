Tilki üzümü neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan tilki üzümünün faydaları dikkat çekti.

TİLKİ ÜZÜMÜ NEDİR?

Zambakgiller familyasından; nemli ortamlarda yetişen, 20 - 50 cm boyunda, çok yıllık bir bitkidir. Yaprakları pürtüksüz, tam, koyu yeşil renkli ve saplıdır. Ezilince fena bir koku çıkarır.

Lezzeti acıdır. Çiçekleri küçük, beyaz veya sarımsı renklidir. Meyveleri, leblebi büyüklüğünde, sarıda kırmızıya ve siyaha kadar değişen renktedir. Zehirlidir. Kullanılan kısımları kurutulmuş yapraklarıdır.

TİLKİ ÜZÜMÜNÜN FAYDALARI

- Uykusuzluğa iyi gelir.

-Sinirleri teskin eder.

-Ağrıları dindirir. Yaralara lapa halinde uygulanır.

-Fazlası zehirler. Haricen kullanılır.

- İdrar söktürücüdür.

- Mesane spazmlarını geçirir.

- Romatizmaya iyi gelir.

-Mafsal ağrılarını keser.

- Aybaşı düzensizliğini ve rahim hastalıklarını giderir.

- Göğsü yumuşatır ve öksürüğü kesmeye yardımcı olur.

- Hafif uyuşturucu etkileri ile yatıştırıcı ve ağrı kesicidir.

NASIL KULLANILIR?

Taze usaresinden günde 30 gr. içilir. Ya da 10 gr. bitki 1 litre suda kaynatılarak günde 2 - 3 kahve fincanı içilir.

UYARI: Fazla alındığı zaman öldürücü bir zehir olan atropin maddesi içerir. Kusma, ishal, halsizlik belirtileri gösterir.