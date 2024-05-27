Tablette izlediği köpeği taklit eden köpek güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Tablette izlediği köpeği taklit eden köpek güldürdü

Bir köpeğin kendisine hareket çeken sahibine sinirlendiği anları tabletten izleyen küçük bir köpek, aynı hareketi taklit ederek izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sosyal medyada son dönemde viral olan bir video, izleyenleri kahkahaya boğdu. Videoda, bir köpeğin kendisine hareket çeken sahibine sinirlendiği anları tabletten izleyen küçük bir köpeğin tepkisi yer alıyor.

Videodaki köpeğin kendisine orta parmak gösteren sahibine hırlayarak sinirlendiğini gören küçük cins bir köpek, aynı davranışı sahibine karşı sergiledi. Köpeğine videoyu izleten kişi, onun ne tepki vereceğini görmek için hareket çeker gibi yaptı. Bunun üzerine izlediği videoyu hatırlayan minik köpek, diğer arkadaşı gibi hırlayarak sahibine sinirlendiğini gösterdi. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral olarak hayvanseverler tarafından orum yağmuruna tutuldu.

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