Acı biber yemek doğru mu

Gülsüm Sundu
Acı biber yemek doğru mu
Acı biber, vitamin bakımından zengin ve kilo vermeye yardımcı bir besin. İşte, ayrıntılar...

Acı biber fazla tüketildiğinde bağırsak, mide ve hemoroit gibi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle ölçülü miktarda tüketilmesi tavsiye edilir.

Acı biberin içindeki kapsaisin maddesi, vücut ısısını ve kalori yakma hızını artırır. Ayrıca vücuttaki oksijeni de artırarak metabolizmayı hızlandırır. Bu sayede acı biber yiyerek zayıflamak mümkündür.

Acı biber kürü ise, acı kırmızı pul biber, limon suyu ve sıcak su karıştırılarak hazırlanan bir içecektir. Bu kürün günlük 3 bardak tüketilmesi ve bol su içilmesi, kilo vermeye destek olur.

Acı biberin faydaları şunlar:

- Sindirim sistemini uyarmaya ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur.

- Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

- Kan şekerini ve kolesterolü düşürür, kan pıhtılaşmasını ve damar sertliğini önler.

- C vitamini, beta karoten ve antioksidan bakımından zengindir, bağışıklık sistemini güçlendirir, gribe ve kansere karşı korur.

- Romatizmal ağrıları dindirir, kemik erimesini engeller, ülseri önler.

- Beyinde endorfin salgılayarak mutluluk ve iyilik hissi verir, doğal ağrı kesici etkisi yapar.

Acı biberin faydaları bunlarla sınırlı değildir, ancak fazla tüketildiğinde bazı yan etkileri de olabilir. Mide, bağırsak ve hemoroit gibi sorunları olan kişilerin acı biber tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekir.

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