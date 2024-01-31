Kansere savaş açan fermente gıdalar

Özellikle vücuttaki mikropları anlamaya başladıkça, fermente gıda tüketmenin faydası daha da ortaya çıkmaktadır. Uzmanlar bu faydaları sıraladı. Fermente yiyecek ve içecekler dünyanın her yerindeki toplumların beslenme alışkanlıklarının temel parçasıdır ve kültürel tarihin izini taşır. Hem dünya çapında hem de ülkemizde yoğurt, ayran, kefir, peynir, kımız gibi süt ürünleri, ekşi mayalı ekmek, tarhana, boza gibi tahıl ürünleri, şalgam, fermente zeytin, turşu gibi sebze ve meyve ürünleri gibi çeşitli fermente ürünler üretilmektedir. Fermente yiyecek ve içecekler sağlığımız için önemli bir rol oynamaktadır. Fermente yiyecek ve içeceklerin etkileri nelerdir? İşte cevabı…

BESİN DEĞERİNİ YÜKSELTEREK YÖNTEM

Fermantasyon esnasında gerekli aminoasit ve vitaminler oluşur, besinlerdeki besin maddeleri biyolojik olarak aktif moleküllere ve sağlığı iyileştiren yeni bileşenlere dönüşür. Bu yüzden fermente besinlerin besin değeri yüksektir. Bunun yanı sıra fermente besinlerde sindirimi zorlaştıran fitat, tanen gibi istenmeyen maddelerin atılması ve ayrışması da gerçekleşir. Bu sayede fermente besinlerin sindirimi de kolaylaşır. Fermente ürünler ayrıca bağırsak mikrobiyotasının çeşitliliğini de artırır.

SAĞLIK KAYNAĞI SÜT ÜRÜNLERİ

Sütün fermantasyon yoluyla ekşitilip ürüne dönüştürülerek dayanıklılığının artırılması çok eski zamanlardan beri bilinen ve uygulanan bir yöntemdir. Sütün fermantasyonunun amacı kendine has tat, koku ve dokuya sahip daha uzun süre saklanabilen ürünler üretmektir. Günümüzde dünyada 400’den fazla fermente süt ürünü vardır. Ülkemizde fermente süt ürünleri arasında en çok tüketilenler yoğurt, ayran, peynir ve kefirdir. Fermente süt ürünlerinin besin değeri ve sağlık faydaları süte göre çok daha fazladır. Fermente süt ürünleri bağırsak sağlığını iyileştirerek metabolizmanın düzenlenmesi ve kilo vermede, kalp damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, solunum yolu enfeksiyonları, mesane kanseri gibi hastalıklardan korunmada etkilidir. Ayrıca fermente süt ürünlerinin kabızlığı önlediğine dair bazı kanıtlar da bulunmaktadır.

ENERJİ DENGESİNİ SAĞLAYAN YOĞURT

Yoğurt da GLP 1 ve PPY gibi iştahı düzenleyen hormonların kandaki seviyelerini yükselterek ve enerji dengesini sağlayarak kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca düzenli olarak yoğurt tüketen kişilerde kan lipidleri, kan şekeri, kan basıncı ve insülin direnci seviyeleri tüketmeyenlere göre daha düşüktür. Yoğurdun antimikrobiyal ve antikanserojen etkileri de araştırmalarla gösterilmiştir, yoğurt tüketiminin özellikle kolon kanserinden koruduğu belirtilmiştir.

KEFİR SİNDİRİMİ DÜZENLER

Fermente süt ürünleri içinde yoğurttan sonra önemli bir yere sahip olan ve kökeni Kafkasya’ya dayanan kefir, laktik asit bakterileri ve mayaların sütü ekşiterek oluşturduğu kendine özgü ekşi ve keskin tada sahip süt ürünüdür. Kefir tanesi kullanılarak elde edilen kefir genellikle inek sütünden yapılır, ancak keçi, koyun ve kısrak sütünden de yapılabilir. Kefir üretiminde bakteri fermantasyonu ile birlikte sindirim sistemi sağlığı için önemli olan, asetik asit, bütirik asit gibi kısa zincirli yağ asitleri ve sağlığı koruyan metabolik ürünler oluşur. Kefir biyotin, A, B2, B12, folik asit vitaminleri ve kalsiyum, magnezyum ve fosfor minerallerinin de iyi bir kaynağıdır.

FAYDASI SAYMAKLA BİTMEZ TARHANA

Tarhana hamuru buğday unu, yoğurt, tuz, ekmek mayası, domates, soğan, biber gibi sebzelerin ve baharatların karıştırılıp yoğrulması ve ardından 1-7 gün süreyle fermantasyona tutulması ile hazırlanır. Fermente olmuş hamura yaş tarhana denir. Tarhana protein, B grubu vitaminler, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, bakır gibi minerallerden zengindir. Tarhana yapımında kullanılan domates piştiğinden yüksek likopen içeriği antioksidan...