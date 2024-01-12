Acı haber Manisa'dan geldi. Üç gün önce taşındıkları evden iki kız kardeşin cansız bedenleri çıktı

Kaynak: DHA
Acı haber Manisa'dan geldi. Üç gün önce taşındıkları evden iki kız kardeşin cansız bedenleri çıktı
Manisa'da 3 gün önce taşındıkları evde doğal gaz kombisinin bacasının yerinden çıkması sebebiyle sızan karbonmonoksit gazından 2 kardeş Leman Nur Yalçın (22) ve kardeşi Ayşe Yalçın (16), hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabaha karşı uyanıp mutfağına giden Tayyibe Limanlar (40), kızları Leman Nur Yalçın ve Ayşe Yalçın'ın mutfakta hareketsiz bir şekilde yerde yatarken gördü. Anne, durumu 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri ilk yaptığı kontrollerde 2 kız kardeşin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polisin yaptığı incelemede evde yoğun gaz kokusu olduğu tespit edildi. Durum, doğal gaz dağıtım şirketi yetkililerine bildirildi. Doğal gaz dağıtım şirketi yetkililerinin yaptığıçalışmada evin içindeki doğal gaz kombi bacasının içeriden çıktığı ve bu nedenle iki kız kardeşin mutfağa sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

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TOPRAĞA VERİLDİLER

İki kız kardeşin cansız bedeni,İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan Otopsinin ardından iki kız kardeşin cenazesi, Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.

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EVİ 3 GÜN ÖNCE KİRALAMIŞLAR

Yaşanan olayın ardından Tayyibe Limanlar ve iki kızının oturdukları evi 3 gün önce kiraladıkları ortaya çıktı.

Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Limanlar'ın iki kızından birinin öğrenci olduğu ve Manisa'nın Yeşilköy Mahallesi'ndeki babasıyla yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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