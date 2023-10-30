Ölümcül soba zehirlenmelerine dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan Yılmaz, karbonmonoksit gazının solunması sonucu ortaya çıkan soba zehirlenmelerine dikkat çekerek, “Bacası tıkalı veya çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobaları ve açık ocaklar gibi kapalı alanlarda kullanılan ısıtıcılar karbonmonoksit zehirlenmesine yol açabilir. Karbonmonoksit zehirlenmesi uykulu hale getirdiği için farkına varmak zor olabilir. Uyurken karbonmonoksiti solumak ölüme neden olabilir” dedi.

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte bazı bölgelerde sobaların yakıldığını belirten Uzm. Dr. Yılmaz, “Karbonmonoksit zehirlenmesi dediğimiz soba zehirlenmesi uykulu hale getirdiği için farkına varmak zor olabilir. Kapalı alanlarda kullanılan ısıtıcılar karbonmonoksit gazının ortaya çıkmasına neden olabilir. Uyurken karbonmonoksiti solumak ölüme neden olabilir. Bu yüzden uyurken kesinlikle sobalar kapatılmalı ve kapatıldığından emin olunmalıdır” diye konuştu.

“MİDE BULANTISI, BAŞ AĞRISI VE UYKULU HAL GÖSTERGE OLABİLİR”

Soba zehirlenmelerinin karbonmonoksit gazının solunmasıyla kana karışmasıyla gerçekleştiğini anlatan Uzm. Dr. Yılmaz, “Karbonmonoksit gazı renksiz ve kokusuz bir gazdır. Doğada bulunabildiği gibi yakma işlemlerinden de ortaya çıkabilir. Mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, uykulu hal, bazen de göğüs ağrısı, çarpıntı ve bayılma (senkop) gibi belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler komaya kadar ilerleyebilir” ifadelerini kullandı.

“FIRTINALI HAVALARDA SOBALI ODALARDA YATMAYIN”

Uzm. Dr. Huri Özkan Yılmaz, karbonmonoksit zehirlenmesinden korunmak için şu tavsiyelerde bulundu:

“Yatmadan önce sobaların tamamen kapatıldığından emin olunmalıdır. Lodos ve fırtına gibi hava koşullarında sobalı odalarda yatmamalıdır. Sobalar için uygun yakacak malzemesi seçilmeli, soba bacalarının temizliği ve bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.”

“ZEHİRLENME TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?”

Uzm. Dr. Yılmaz, karbonmonoksit gazının nereden kaynaklandığını ve zehirlenme tedavisinin nasıl yapıldığını şöyle açıkladı:

“Karbonmonoksit gazı soba, LPG’li ısıtıcılar, kombiler, şofbenler, araçların egzozları ve yangınlar gibi durumlarda havaya yayılır. Sigara içenlerin kanında da karbonmonoksit (CO) seviyesi artabilir. CO gazı kanın oksijeni taşıma yeteneğini azaltır. Bu da karbonmonoksit zehirlenmesine sebep olur. Tanı ve tedavi için hastaneye giderek kanda karbonsihemoglobin seviyesine bakılmalıdır. Bu seviye zehirlenmenin derecesini değil, belirtilerin şiddetini gösterir. Zehirlenen kişi ilk olarak ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Hastanede maske ile yüzde 100 oksijen verilmesi ve en az 4 saat gözetim altında tutulması gerekir. Daha ağır belirtileri olanlarda zehri vücuttan atmak için hiperbarik oksijen tedavisi de uygulanabilir”