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Usta oyuncu hayatını kaybetti. Acı haberi Melek Baykal duyurdu

Tiyatro sanatçısı Kazım Akşar'dan acı haber geldi. 2004 yılında “Kadın İsterse” adlı dizideki Cavit rolü ile tanınan usta oyuncunun hayatını kaybetmesi sonrası Melek Baykal da bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 11:51
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Acı haberi Melek Baykal duyurdu Usta oyuncu hayatını kaybetti.

Usta oyuncu hayatını kaybetti. Acı haberi Melek Baykal duyurdu
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Kara Melek, Kadın isterse, Kurtlar Vadisi, Küçük Hanımefendi ve Yağmurdan Kaçarken gibi birçok projede rol alan usta oyuncu Kazım Akşar, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

"BU KADAR ACININ ÜSTÜNE SENİN ACIN KAHRETTİ"
Akşar'ın acı haberini aldıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getiren oyuncu Melek Baykal, "Ah ki ne ah... Kazım Akşar niye be canım. Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çok üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekanın cennet olsun. Tiyatro camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

KAZIM AKŞAR KİMDİR?
Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu. 1970 yılında radyoda Çocuk Saati programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmalara başladı.

1986-1987'de İngiltere'ye Devlet tarafından gönderildi. National Theatre'da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter's Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak çalıştı.

1988 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde, 4 yıllık eğitmenlik yaptı. ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dialog Anlatım İletişim okulunda eğitmenlik yapmaya devam etmektedir. Akşar Devlet Tiyatroları dışında Tiyatro İstanbul, Tiyatro Ayna gibi özel tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır.

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