Damdaki Kemancı filminin yıldızı Chaim Topol hayata veda etti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bugün açıklama yaparak 9 Eylül 1935 yılında Tel Aviv’de dünyaya gelen ve 1971 yılında ünlü Broadway müzikali Damdaki Kemancı oyunun beyaz perdeye uyarlanmasıyla ‘Tevye’ karakterini canlandıran Topol’ün yaşama veda ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Herzog, dünyaca ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Topol’ün kariyeri boyunca oyunculuk alanındaki ustalığının saygıyla anıldığını ifade edip “Yeteneği ve yaratıcılığıyla pek çok ödüle layık görüldü ama en önemli ödülü, canlandırdığı onlarca karakterde onunla gülen biz kazandık” dedi.

Damdaki Kemancı müzikali birçok dilde sahnelenmiş ve Türkiye'de filmin ünlü şarkısı 'Ah Bir Zengin Olsam' olarak Türkçeye çevrilmiş ve sahnelenmişti.

