9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Damdaki Kemancı filminin yıldızı Chaim Topol hayata veda etti

Damdaki Kemancı filminin yıldızı Chaim Topol hayata veda etti

Damdaki Kemancı filminde Tevye karakterini canlandıran ve bu rolüyle Türkiye’de de ün kazanan ünlü aktör Chaim Topol, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 12:59
Takip Et

Damdaki Kemancı filminin ünlü aktörü Chaim Topol hayatını kaybetti

Damdaki Kemancı filminin yıldızı Chaim Topol hayata veda etti
+
Aa
-

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bugün açıklama yaparak 9 Eylül 1935 yılında Tel Aviv’de dünyaya gelen ve 1971 yılında ünlü Broadway müzikali Damdaki Kemancı oyunun beyaz perdeye uyarlanmasıyla ‘Tevye’ karakterini canlandıran Topol’ün yaşama veda ettiğini duyurdu. 

Cumhurbaşkanı Herzog, dünyaca ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Topol’ün kariyeri boyunca oyunculuk alanındaki ustalığının saygıyla anıldığını ifade edip “Yeteneği ve yaratıcılığıyla pek çok ödüle layık görüldü ama en önemli ödülü, canlandırdığı onlarca karakterde onunla gülen biz kazandık” dedi. 

Damdaki Kemancı müzikali birçok dilde sahnelenmiş ve Türkiye'de filmin ünlü şarkısı 'Ah Bir Zengin Olsam' olarak Türkçeye çevrilmiş ve sahnelenmişti.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
3
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
4
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
5
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
6
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
7
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Slaven Bilic bombası. Türkiye'ye dönüyor
﻿Slaven Bilic bombası. Türkiye'ye dönüyor
﻿Slaven Bilic bombası. Türkiye'ye dönüyor
﻿Adana Demirspor maçı öncesi Trabzonspor'da beklenen teknik direktör kararı belli oldu
﻿Adana Demirspor maçı öncesi Trabzonspor'da beklenen teknik direktör kararı belli oldu
﻿Adana Demirspor maçı öncesi Trabzonspor'da beklenen teknik direktör kararı belli oldu
﻿Fransızları sokağa döken emeklilik reformunun en tartışmalı maddesi onaylandı
﻿Fransızları sokağa döken emeklilik reformunun en tartışmalı maddesi onaylandı
﻿Fransızları sokağa döken emeklilik reformunun en tartışmalı maddesi onaylandı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,39 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,39 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,39 dolar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.