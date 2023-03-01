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Usta oyuncu Kazım Akşar'a veda

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden oyuncu ve yönetmen Kazım Akşar, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı. 

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 16:44
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Usta oyuncu Kazım Akşar son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Kazım Akşar'a veda
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Muğla'da kalp krizi sonucu 70 yaşında hayatını kaybeden Devlet Tiyatroları'ndan (DT) emekli oyuncu Kazım Akşar, Ula ilçesinde toprağa verildi.

Akşar için Akyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine oyuncunun yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Usta oyuncunun naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatçının vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Devlet Tiyatrosu emekli rejisörümüz, değerli sanatçı Kazım Akşar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Kazım Akşar'ın vefatı sanat dünyasını da yasa boğdu.

SANAT DÜNYASI YASA BOĞULDU 

Derya Baykal: Ah Kazım, ah güzel dostum... Çok üzgünüm...
Emre Karayel:  "Candan Can Koparmak"ta izlemiştim hocamı. Sonra da ben tiyatro sınavlarına hazırlanırken çok destek oldu sağ olsun. Şu zor günlerde bir üzücü haber daha. Allah gani gani rahmet eylesin.
Derya Şensoy: Ah Kazım abicim çok üzgünüm. Başımız sağolsun...
Gonca Vuslateri: Sevdiklerine, yakınlarına sabır dilerim. Türk Tiyatrosu’nun başı sağ olsun.. 80’li yıllarda Devlet tarafından National Theatre’da Peter Hall ile çalışmış ve eğitmenliği süresince bir çok oyuncuya ışık olmuştur... Işıkla, duayla uğurlayalım kendisini...
Berna Laçin:  Çok üzüldüm. Ne çok kayıp ne çok...
Talat Bulut: Nur içinde yat...

KAZIM AKŞAR KİMDİR?

Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu. 1970 yılında radyoda Çocuk Saati programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmalara başladı.

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