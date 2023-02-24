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Acı yavşan otunun faydaları

İlginç isimli yüzlerce doğal şifa kaynağından biri de Acı yavşan otu. Peki, ne işe yarıyor? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 08:15
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Acı yavşan otu

Acı yavşan otunun faydaları
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Acı yavşan idrar söktürücü özelliğe sahip. Mide hastalıklarında acı yavşan otu demleme çay olarak ya da toz haline getirilerek kullanılıyor. Hazırlanışı ise çok basit:

1 çay kaşığı Acı yavşan
Kaynamış Su 1 bardak
Demlemek vasıtası ile gün içinde sabah akşam içilir.
Mide hastalıklarında gastrit ülser mide ekşimesi için fayda sağlar.

Diğer şifalı hazırlanış yöntemleri ise şöyle:

AĞRI KESİCİ OLARAK
Acı yavşan 1 tatlı kaşığı,

Kaynamış Su 1 bardak,
Demlemek vasıtası ile gün içinde sabah öğle akşam içilir.
Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır.
Özellik ile iç organlarda ağrıyı dindirmede yardımcı olur.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ OLARAK
Acı yavşan 1 tatlı kaşığı,
Kaynamış Su 1 bardak,
Demlemek vasıtası ile gün içinde sabah öğle akşam içilir.
Böbrekleri çalıştırarak toksinlerin vücuttan atımını sağlar.
İdrar söktürücü olarak kullanılır.

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ ÖZELLİĞİ DE BULUNMAKTADIR.
Acı yavşan 1 çay kaşığı
Kaynamış Su 1 bardak gün içinde sabah akşam tüketilmesinde fayda sağlar.

ACI YAVŞAN OTUNUN ŞEKERE FAYDALARI

Acı yavşan 1 tatlı kaşığı
Kaynamış Su 1 bardak demleyerek içiniz.
Gün içinde 3 su bardağı içilmesi insülin dengelemede etkin rol oynar.
Siz kendiniz size ne kadar faydalı en iyi siz bilirsiniz.
İnsüline bağımlı olmayan diabetus mellutus hastalığında etkin.
Şeker hastalığında etkin rolü var.
Acı yavşan otu şekere faydaları geçmişten bilinmektedir.

ACI YAVŞAN OTUNUN İYİ GELDİĞİ HASTALIKLAR

Mideye faydalı,
Ağrı kesici özelliği var.
İdrar söktürücü özelliği var.
Ateş düşürücü özelliği de bulunmaktadır.
Şeker hastalığında etkin rol oynar.

ACI YAVŞAN OTU BEBEKLERE VERİLİR Mİ ?
Ne amaç için kullanacağınız çok önemli bunun için.
Çocuk doktorunuz ile destek alınız.

Acı yavşan otunun bebeklerde kullanımı
Bu konu mutlak suret ile uzman desteği alınmalıdır.

Acı yavşan otunun kullanımı
Günlük Kullanım günde 3 kez 1 tatlı kaşığı demlemek vasıtasıyla içilebilendir.

ACI YAVŞAN OTUNUN FAYDALARI VE ZARARLARI

Yan etkisi olarak günlük dozaj her zaman için aşılmamalı. Bu tüm bitkiler için geçerlidir.
Bulunduğu Yer Akdeniz ve Anadolu’nun muhtelif bölgeleridir.

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