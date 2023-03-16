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Kansere karşı koruyor. İltihabı kurutuyor. Bu sebze şifa dağıtıyor

Şifa dağıtan Kuşkonmaz sebzesinin kanserden diyabete kadar birçok hastalığa karşı koruma sağladığının altı çizildi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 11:22
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Kansere karşı koruyan sebze

Kansere karşı koruyor. İltihabı kurutuyor. Bu sebze şifa dağıtıyor
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İnsanların gerek hastalıklardan korunmasından gerekse hasta olduğunda şifa bulunması için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Doğal besinler birisi olan Kuşkonmaz sebzesinin faydaları dikkat çekti.

Kuşkonmaz sebzesiyle ilgili detaylar…

KUŞKONMAZ BİTKİSİ NEDİR?

Kuşkonmaz veya bahçe kuşkonmaz, halk adı serçe otu, bilimsel adı Asparagus officinalis, Kuşkonmaz cinsinden çok yıllık çiçekli bir bitki türüdür. Genç sürgünleri bahar sebzesi olarak kullanılır. Bir zamanlar ilgili Allium türleri, soğan ve sarımsak gibi zambak ailesinde sınıflandırıldı.

KUŞKONMAZ BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Kuşkonmaz içerisinde barındırdığı zengin vitamin ve mineraller sayesinde 'bitkisel bir antibiyotik' olarak biliniyor.

-Bitkide A, C, K ve B vitamini, potasyum, demir, folik asit ve lif bulunuyor.

-Kuşkonmaz, özellikle A ve C vitaminiyle selenyum ayrıca beta karoten bakımından zengin olduğu için de antioksidan özelliğe sahiptir.

-İltihapla mücadele eder

Güçlü antioksidanları kuşkonmazı iltihapla ile mücadelede güçlü kılar. Kuşkonmaz, kalp hastalığına götürebilen iltihaplanmaların da savaşçısı görülür. Anti-inflamatuar özelliği sayesinde kuşkonmaz, sırt ve baş ağrıları ile birlikte romatizma ve gut sorunlarına da iyi gelir.

-Kanserle savaşır

Kanserin yarattığı sorunların hafifletilmesinde faydalı olduğu düşünülen kuşkonmazdaki saponin bileşenlerinin kanser hücrelerinin ölümünde etkili olduğu bir araştırmada bulunmuştur. Araştırmaya göre kanser hücrelerinin büyümesine engel olduğu belirtilmiştir. Yine bir başka bileşen olan sülforafanın kanser önleyici özelliği araştırma aşamasındadır. Kuşkonmazın bir folat kaynaması olması, onun kolon, pankreas ve yemek borusu kanserlerine karşı risk azaltıcı olarak anılmasını sağlayabilir. Kısacası kuşkonmazın kansere karşı mücadelede bir destekleyici olduğu bilinmelidir.

KUŞKONMAZ PÜRESİ NASIL YAPILIR?

Kuşkonmaz püresinin hem kanserden korunmada yararlı olduğunu hem de vücut direncini arttırdığı düşünülüyor.

Malzemeler:

2 su bardağı doğranmış koşkonmaz,

1 su bardağı su,

1 çay kaşığı deniz tuzu,

1/4 çay kaşığı karabiber,

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı,

1 yemek kaşığı saf tereyağı.

Hazırlanışı:

Önce suyu tencerede kaynatın. İsterseniz su yerine kemik suyu da kullanabilirsiniz. Kuşkonmazların alt tarafından 2 santim kesin ve suyun içinde haşlayın. Suyu süzün ve kuşkonmazın soğumasını bekleyin. Daha sonra haşlanmış kuşkonmazları patates püresi kıvamına gelene kadar ezin. İsteğe bağlı olarak kuşkonmazları ezerken deniz tuzu, karabiber, Hindistan cevizi yağı ve tereyağını da ekleyin. Püreniz hazır.

KUŞKONMAZ NASIL TEMİZLENİR? NASIL YENİR?

Kuşkonmazın üst kısmındaki sert bölüm sıyrılır ve yumuşak kısım yemeye hazırlanır. Çok fazla pişirilmemesi gereken bitki, çiğ yenebileceği gibi haşlama, kızartma, buharda pişirme gibi birçok yöntemle hazırlanabilir.

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