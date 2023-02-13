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Acıağaç bitkisi kanamalarına iyi geliyor

Acıağaç bitkisi diğer ismiyle kuvasya acı bitkisi, kanamaları durdurmasıyla biliniyor.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:08
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Acıağaç bitkisi kanamalarına iyi geliyor

Acıağaç bitkisi kanamalarına iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. Bunlardan birisi olan Acıağaç bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Acıağaç bitkisi diğer ismiyle kuvasya acı bitkisi, kanamaları durduruyor.

Acıağaç bitkisinin kanamaların kesilmesinde faydalı olduğu vurgulandı.

KANAMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Damar Tiplerine Göre

Atardamar Kanaması

Toplardamar Kanaması

Kılcal Damar Kanaması

Kanamanın Yerine Göre

Dış Kanama

İç Kanama

ACIAĞAÇ BİTKİSİ NEDİR?

Acıağaç bitkisi sedefotugillerden 2-3 metre boyunda küçük bir bitkidir. İnce kabuklarının üzerinde sarı benekler vardır. Çiçekleri kırmızıdır. Sıcak ülkelerde yetişir. Bu ülkelerde acı ağaç kabuklarından yapılan kaplardan su içenlerin kuvvetleneceğine inanılır.
Hekimlikte; kökü, kabulü ve odunu kullanılır. Etkili maddesi "Quassine"dir. Çok acıdır.

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