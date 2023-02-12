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İşte idrar yollarına iyi gelen şifalı bitkiler

İdrar yolları rahatsızlıkları hayati önem taşıyor. Peki idrar yollarını sağlıklı tutmanın yolları var mı? Yanıt, evet. İşte o şifalı besinler…

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 15:04
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İdrar yollarına iyi gelen şifalı bitkiler

İşte idrar yollarına iyi gelen şifalı bitkiler
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İdrar yolları rahatsızlıklarını gidermek ve risklerinden korunmak için nane birebir…

Elma, içeriğindeki C vitamini ve pektin oldukça faydalı. Kolesterolü düşürür, sindirim sistemini düzenler ve idrar ve hacet yollarındaki sorunları gideriyor.

Kepekli ekmek, B3 vitamini, demir, potasyum ve folik asit içerir. Çok fazlası idrar yollarına zarar verirken, günde 2 dilim yemek iyi geliyor.

Nane, idrar söktürücü özelliğe sahip. İçerdiği mentol, midenin normal işlevini görmesine neden oluyor. Vücuda giren grip mikrobuna karşı savaştığı gibi, ileri yaşlarda ülsere yakalanma riskini de azaltıyor. Sabahları mide bulantısını kesiyor. Nane çayı, baş ağrısı, stres gibi hastalıkların yanı sıra mide yanmasına da bire bir iyi geliyor. Ancak nane çayını aç karnına değil, tok karnına içmek gerekiyor.

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