Acıçiğdem bitkisi basur memelerine iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Acıçiğdem bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Lifli gıdaların tüketilmesi bu sorunun çözülmesi için oldukça önemli olduğu vurgulandı.

Acıçiğdem bitkisi diğer ismiyle güzçiğdeminin insanları korkulu rüyası olan nasırları iyileştirmesi umut oldu.

Acıçiğdem bitkisi diğer ismiyle güzçiğdeminin basur memelerine şifa oluyor.

ACIÇİĞDEM BİTKİSİ NEDİR?

Zambakgillerden; sonbahar aylarında çiçek açan, mor renkli, zehirli bir bitkidir.

Rutubetli yerlerde yetişir. Hekimlikte haricen kullanılır.

BASUR MEMESİ NEDİR?

Basur memesi, kişinin dışkılama esnasında aşırı zorlama ve ıkınma nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Şiddetli ıkınma sonucunda makat kısmında bulunan toplardamarlar dışarı sarkmaktadır. Anal kanalda bulunan iltihaplı dokular olduğu da söylenmektedir. Bu memelerin kan damarları içerdiği de bilinmektedir. Bunların sarkması kişinin hayat kalitesini düşürmekte ve bazı can sıkıcı ağrılar yaşayabilmesine yol açmaktadır. Bundan dolayı da basur memesi nasıl geçer, evde basur memesi nasıl iyileşir gibi sorular sıkça merak edilenler arasında yer almaktadır.