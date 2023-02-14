14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Acıçiğdem bitkisi neye iyi gelir?

Acıçiğdem bitkisi diğer ismiyle güzçiğdeminin romatizmaya iyi gelmesiyle dikkat çekti.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 09:39
Takip Et

Acıçiğdem bitkisi neye iyi gelir?

Acıçiğdem bitkisi neye iyi gelir?
+
Aa
-

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Acıçiğdem bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Acıçiğdem bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

ACIÇİĞDEM BİTKİSİ NEDİR?

Zambakgillerden; sonbahar aylarında çiçek açan, mor renkli, zehirli bir bitkidir.

Rutubetli yerlerde yetişir. Hekimlikte haricen kullanılır.

ACIÇİĞDEM BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

-Romatizma ve nikris tedavisinde kullanılır.

-İdrar arttırır ve kabızlığı gidermeye yardımcı olur.

-Dâhili kullanımda zehirlenmelere neden olabileceği için ancak bir uzman tarafından kullanılmalıdır.

-En ufak bir beklenmedik durumda kullanımı derhal kesilmelidir..

-Basur memelerinin şifa bulmasına neden olur

-İdrar söktürücü özelliği vardır.

-Nasırları iyileştirir

NASIL KULLANILMALI?

Ancak zehirli olduğundan dikkatli olmak gerekir.

Acıçiğdem bitkisinin içeriğinde zehirli alkoloidler ve yine zehirli başka bileşikler içerir. Özellikle çocuklar için tehlikelidir..


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
1
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
2
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
3
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
4
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
5
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
6
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Rize'yi kar vurdu 
7
﻿Rize'yi kar vurdu 
﻿Rize'yi kar vurdu 
﻿Acıçiğdem bitkisi neye iyi gelir?
﻿Acıçiğdem bitkisi neye iyi gelir?
﻿Acıçiğdem bitkisi neye iyi gelir?
﻿198 saat sonra mucize
﻿198 saat sonra mucize
﻿198 saat sonra mucize
﻿YouTube deprem yayınlarından bakın ne kadar bağış toplandı
﻿YouTube deprem yayınlarından bakın ne kadar bağış toplandı
﻿YouTube deprem yayınlarından bakın ne kadar bağış toplandı
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde sağlık alanında neler yapılmalı?
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde sağlık alanında neler yapılmalı?
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde sağlık alanında neler yapılmalı?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.