﻿Acıçiğdem bitkisi neye iyi gelir?

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Acıçiğdem bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Acıçiğdem bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

ACIÇİĞDEM BİTKİSİ NEDİR?

Zambakgillerden; sonbahar aylarında çiçek açan, mor renkli, zehirli bir bitkidir.

Rutubetli yerlerde yetişir. Hekimlikte haricen kullanılır.

ACIÇİĞDEM BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

-Romatizma ve nikris tedavisinde kullanılır.

-İdrar arttırır ve kabızlığı gidermeye yardımcı olur.

-Dâhili kullanımda zehirlenmelere neden olabileceği için ancak bir uzman tarafından kullanılmalıdır.

-En ufak bir beklenmedik durumda kullanımı derhal kesilmelidir..

-Basur memelerinin şifa bulmasına neden olur

-İdrar söktürücü özelliği vardır.

-Nasırları iyileştirir

NASIL KULLANILMALI?

Ancak zehirli olduğundan dikkatli olmak gerekir.

Acıçiğdem bitkisinin içeriğinde zehirli alkoloidler ve yine zehirli başka bileşikler içerir. Özellikle çocuklar için tehlikelidir..



