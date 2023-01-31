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Kaldirik bitkisinin kanserle mücadeleye etkisi araştırılacak

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Cebeci'nin yürütücülüğünü üstlendiği, “Kaldirik Bitkisinin Yenilebilir Kısmından Elde Edilen Ekstraktın Antikanser Özelliklerinin Araştırılması” başlıklı projeye ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 10:38
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Kaldirik bitkisinin kansere etkisi

Kaldirik bitkisinin kanserle mücadeleye etkisi araştırılacak
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Cebeci'nin yürütücülüğünü üstlendiği, “Kaldirik Bitkisinin (Trachystemon orientalis L.) Yenilebilir Kısmından Elde Edilen Ekstraktın Antikanser Özelliklerinin Araştırılması” başlıklı proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) A Grubu Acil Ar-Ge Proje Çağrısı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

Öğr. Gör. Dr. Demet Şaylan'ın araştırmacı olarak görev alacağı proje, 99.956,00 TL bütçeye sahip olacağı vurgulandı.

Projenin Karadeniz bölgesinde sap kısmı gıda olarak tüketilen kaldirik bitkisinin (Trachystemon orientalis L.) anti-kanser ve anti-inflamatuar özelliklerini inceleyeceğini söyleyen Cebeci, çalışmada insan tüketimine uygun bu tıbbi aromatik bitkinin insan sağlığı üzerine etkilerini ortaya koyma hedefinde olduklarını ifade etti.

Kanser üzerine alternatif ve bitkisel temelli yeni mücadele yaklaşımlarına ihtiyacın arttığını kaydeden Cebeci, sağlığa faydaları saptanan bitkilerin kansere karşı etkilerini araştırmanın önem arz ettiğini dile getirdi. Çalışma sonuçlarının kanserle mücadeleye katkı üretecek bulgular içermesini umduklarını bildiren Cebeci, saygın bir kurumdan aldıkları destekle sağlık alanında çığır açıcı bir proje tasarımı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

“KANSER ÇALIŞMALARININ SAĞLIKLI YAŞAMIN KORUNMASINDA ÖNEMLİ BİR ROLÜ BULUNUYOR”

Proje ekibine tebriklerini ileten Rektör Prof. Mutlu Türkmen şunları belirtti:

“Sağlık konusu her ne kadar küresel salgın odağında yoğunlaşan bir meseleymiş gibi algılansa da kanser çalışmalarının sağlıklı yaşamın korunmasında önemli bir rolü bulunuyor. Çok sayıda kanser türünü meydana getiren karmaşık yaşam tarzlarını doğanın sunduğu çareler ile telafi etmeye yönelik emekler arasında Üniversitemizden de katılım olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Sağlık alanında Türkiye'nin en saygın kuruluşları arasında yer alan TÜSEB'in desteğini almaya hak kazanan proje, Üniversitemizi küresel sağlık sorunlarına çözüm arayan evrensel bir araştırma sahası kılıyor. Proje ortaklarına bu evrensel vizyonları için teşekkür eder, başarılar dilerim.”
 

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