Açık bono vermek deyiminin anlamı nedir?

Açık bono vermek deyiminin anlamı nedir? İşte yanıtı…

Açık bono vermek deyiminin anlamı nedir?

Açık bono vermek deyiminin anlamı: Bir kimseye sınırsız, istediği gibi davranma yetkisi tanıma.

Bir kimseye sınırsız, istediği gibi davranma yetkisi tanımak anlamlarına gelen deyimdir. Ekonomi terimi olarak bir kişiye sonsuz iltimas sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bir kişiyi sürekli olarak kayırmak anlamında da kullanılabilir.

Açık Bono Vermek deyiminin örnek cümle içinde kullanımları:

Bu aralar herkese açık bono veriyor bakalım sonu ne olacak?

Benden sana açık bono veriyorum bakalım ne yapacaksın?

Ona ben açık bono verdim o yüzden her şeyi yapabilir.

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