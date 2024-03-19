Açken kahve içmek zararlı mı? Uzmanlar ne öneriyor?

Birçok kişi için, aç karnına içilen bir fincan kahvenin herhangi bir olumsuz etkisi olmayabilir.

Fakat, California Üniversitesi, Davis'te fizyoloji profesörü ve Amerikan Gastroenteroloji Derneği üyesi Kim Barrett'a göre, hassas mideye sahip kişilerde, gastroözofageal reflü gibi bazı gastrointestinal sorunlara meyilli olanlarda veya mide zarında zaten hasar bulunanlarda, sabah kahvesi semptomları kötüleştirebilir.

Kafeinin Etkileri

Kortizol, vücudun stres hormonudur ve genellikle sabah saatlerinde en yüksek seviyelerdedir.

Kafein, bazı bireylerde bu hormonun etkisini artırabilir. Cleveland Clinic'ten diyetisyen Courtney Delpra, kortizolün kan şekerini yükseltebileceğini ve bu nedenle diyabet hastalarının, kan şekerini dengelemek adına sabahları kahvelerini protein ve karbonhidrat içeren bir öğünle birleştirmeyi tercih edebileceklerini belirtiyor.

Kahvenin Mide Zarına Etkisi

Yapılan araştırmalar, kahvenin asidik yapısının mide asidi üretimini tetikleyebileceğini gösterse de, bu durum çoğu insan için problem yaratmaz. 8 bin sağlıklı birey üzerinde yapılan bir çalışmada, kahve tüketimi ile ülser ve reflü gibi üst gastrointestinal rahatsızlıklar arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Barrett, mide zarının kendini koruma konusunda oldukça etkili olduğunu ve altta yatan bir hastalık olmadıkça, kahvenin mide zarına zarar vermesinin olası olmadığını ifade ediyor.

Uzmanların Önerileri

Soğuk kahve, daha az asidik bileşen içerdiği için daha iyi bir seçenek olabilir. Kahvenize süt veya krema eklemek de mide asidini nötralize etmeye yardımcı olabilir.

Günlük Kafein Tüketimi

Sonuç olarak, aç karnına kahve içmek, çoğu insan için zararlı değildir. Hassas mideye sahip kişiler, koyu kavrulmuş kahve tercih ederek veya kahvelerini süt ile hazırlayarak mide rahatsızlığı riskini minimize edebilirler.