Açlık ve yoksulluk bile pahalı. TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. 3 kuruşluk zamma 'müjde' deniliyor ama...

TÜRK-İŞ'in hesaplamasına göre, açlık sınırı 10 bin 373 TL’ye, yoksulluk sınırı 33 bin 788 TL’ye yükseldi. Bu oranları görenler "ülkemizde açlık ve yoksulluk bile pahalı" dedi.

Açlık ve yoksulluk bile pahalı. TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. 3 kuruşluk zamma 'müjde' deniliyor ama...

TÜRK-İŞ'in, Haziran ayının "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

TÜRK-İŞ araştırmasına göre, Haziran'da dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 10 bin 373.28 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 33 bin 788.80 TL olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ, Bekâr bir çalışanın yaşama maliyetini de aylık 13 bin 471.30 TL şeklinde açıkladı.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 109

Araştırmaya göre, Türkiye’de aylık mutfak enflasyonu 20 ay sonra ilk kez tekrar yüzde 0,5’in altına düştü fakat tarım girdi fiyatlarındaki artış yavaşlasa da yıllık oran hâlâ yüzde 60’ın üzerinde kaldı.

Araştırmada, gıda enflasyonu en yüksek ülkeler sıralamasında Türkiye'nin Avrupa’da 1. sırada yerini koruduğu, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer aldığı kaydedildi.

TÜRK-İŞ’in araştırmasına 'mutfak enflasyonu'ndaki değişim de yansıdı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0.10 oranında gerçekleşti.

Altı aylık değişim oranı ise yüzde 27.58 olarak tespit edildi. Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 62,30 oldu.

On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 108.58 olarak hesaplandı.

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ZAM ŞAMPİYONU: KIVIRCIK MARUL

Semt pazarlarında yeşil soğan, maydanoz gibi salata yeşilliklerinin fiyatı değişmezken; ıspanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları yüzde 7 oranında arttı. Patates, kuru soğan, domates, patlıcan, fasulye, havuç fiyatları geriledi.

Gıda sepetinde bu ayın zam şampiyonu yüzde 87'lik artışla kıvırcık marul oldu ve ortalama 25 TL'den satıldı. Sivri biber, salatalık, turp fiyatları yükseldi. Şeftali, kayısı, papaz eriği, çilek, nektarın, yenidünya (malta eriği) ve muz fiyatları geriledi. Tezgâhlarda en uygun fiyatlı meyve bu ay da elmaydı.

ORTALAMA MEYVE FİYATI 22,39 TL

Ortalama sebze (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık vb. salata yeşillikleri dâhil değil) kg fiyatı 19,46 TL, ortalama meyve kg fiyatı 22,39 TL oldu.

Hesaplamada 22'si sebze ve 11'i meyve olmak üzere toplam 33 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama meyve-sebze kg fiyatı 19,54 TL olarak tespit edildi.

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