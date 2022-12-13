Pelkas haberi Acun Ilıcalı'yı yıktı

Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'tan kötü haber geldi.

Hull City'nin sahibi Türk iş adamı Acun Ilıcalı, Yunan futbolcunun yaşadığı sakatlık sebebiyle 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla da 2 kez ağır sakatlıklar yaşayarak formasını kaybeden ve sezon sonunda takımdan ayrılan Pelkas, bu sezon Hull City formasıyla çıktığı 15 maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.