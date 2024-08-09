Bilal Erdoğan’ın şirketi de vergi ödememiş. BirGün ortaya çıkardı

AKP'nin hazırladığı yeni vergi paketi, vatandaşların yaşam maliyetlerini daha da arttırdı. Paketin ilk imzacılarından biri olan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün eşine ait şirketin son beş yılda, Ök’ün ağabeyiyle ortak olduğu başka bir şirketin ise son üç yılda hiç vergi ödemediği ortaya çıkmıştı. Bu durumun ortaya çıkması sonrası AKP iktidarı döneminde zenginleşen veya gelirlerini artıran şirketler vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı.

İNCELEME BAŞLATILACAĞI DUYURULMUŞTU

Sosyal medyada paylaşılan dijital vergi levhalarında, iktidara yakın iş insanlarına ait Cengiz Holding, Demirören Medya, Turkuvaz Medya, Rönesans, Çalık Holding, Kalyon İnşaat, Kolin İnşaat gibi büyük mükelleflerin de vergi ödemediği iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı duruma müdahale ederek inceleme başlattığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2 bin 815 büyük mükellefin yüzde 27'sine vergi incelemesi yapıldığı belirtildi.

BİRGÜN'DEN ÇARPICI İDDİA

BirGün’den İsmail Arı'nın iddiasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Bilal Erdoğan da vergi ödemeyenler arasında yer alıyor.

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, 2009 yılında kurulan Mis Hediyelik Eşya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin uzun yıllardır ortağı olan Erdoğan’ın bu şirkette yüzde 25’lik hissesi bulunuyor.

Erdoğan’ın diğer ortakları ise Ali Bahadır Yeşil ve Mustafa Esenkal. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Mis Hediyelik Eşya'nın 2021, 2022 ve 2023 yıllarında hiç vergi ödemediği öne sürüldü.

Şirketin teyitli belgesinde Erdoğan'ın ortak olduğu açıkça belirtilmiştir: