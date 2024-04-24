Acun Ilıcalı sözünü tuttu

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı sözünü tuttu
Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı taraftarları mest etti.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi olan Acun Ilıcalı İngiliz taraftarları mest etti.

Daha önce taraftarları Türkiye’de ağırlayacağını söyleyen Acun Ilıcalı milli arada kamp yapmak üzere Antalya’ya kampa gelen Hull City’nin yanı sıra bazı taraftarları da yanında getirdi.

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Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Ilıcalı “Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. En büyük başarıları ya da en büyük kayıpları yaşayabiliriz. Her şey değişebilir ama asla değişmeyecek bir şey var ki biz büyük bir aileyiz ve birlikte daha güçlüyüz. Oyuncularımız, personelimiz ve hayranlarımızdan oluşan o büyük aile, güzel Türkiye’mizin tadını çıkarmak için bir araya geldi” dedi.

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