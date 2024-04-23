Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim'i üzecek karar

Ünlü televizyoncu ve Hull City’nin patronu Acun Ilıcalı satın alacağı yeni takım hakkında açıklamalarda bulundu.

Yakın dostu Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos’u alacağı iddiaları üzerine konuşan Acun Ilıcalı böyle bir şeyin doğru olmadığını açıkladı.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Panathinaikos'ta Giannis Alafouzos'un ortağı olmama gerek yok çünkü kalbim onunla birlikte. Yaklaşık 6 yıldır yakın arkadaşız. Onun varlığı, Yunan futbolu için iyi bir fırsat çünkü hayata her zaman olumlu yaklaşan biri. O, dünya futbolunda ihtiyacımız olan bir beyefendi. Onun gibi insanlara ihtiyacımız var. Ortak olmak ya da olmamak bir sorun değil çünkü Alafouzos'a göre ben Panathinaikos'luyum ve kulübü destekliyorum. 6 yıldır birlikte çalışıyoruz ve Panathinaikos'u izliyorum, kendimi kulübün bir taraftarı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın satın alması beklenen kulübün Slovenya Ligi ekiplerinden Mura olması bekleniyor. 32 haftada 38 puan toplayan Mura 6. sırada yer alıyor.