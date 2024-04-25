Acun Ilıcalı'nın planları değişti. Sürpriz Fenerbahçe detayı

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Acun Ilıcalı'nın planları değişti. Sürpriz Fenerbahçe detayı
Bir süredir takım almaya çalışan Acun Ilıclaı'nın planları alt üst oldu.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin patronu olan Acun Ilıcalı uzun zamandır Avrupa’dan bir takım almak için çalışmalarını sürdürüyordu.

Bu doğrultuda Slovenya Ligi ekiplerinden NS Mura ile bir süredir görüşme halinde olan Acun Ilıcalı Sloven ekibi ile anlaşmaya varamadı.

Acun Ilıcalı’nın bu sebeple rotayı Slovenya Ligi ekiplerinden başka bir takıma çevirdiği iddia etti.

Sloven basınında çıkan haberlere göre Ilıcalı bu sefer NK Maribor’u satın almak için girişimlere başladı.

Henüz görüşmelerde net bir anlaşmaya varılamazken NK Maribor’dan sürpriz bir açıklama geldi.

Olası yatırımcılar ile görüşmelerde bulunduklarını doğrulayan Maribor yaptığı açıklamada NK Maribor'dan yapılan resmi açıklamada, "Potansiyel yatırımcılarla görüşme ve bilgi toplama aşamasındayız. Bunlar bağlayıcı olmayan görüşmeler olduğu sürece, medyada çıkan haberler veya adaylar hakkındaki söylentiler hakkında yorum yapamayız" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşen Maribor ilk maçta 3-1 ikinci maçta 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

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