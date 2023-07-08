Acun Ilıcalı kızının doğum gününü kutladı. Yasemin Ilıcalı'nın kombininin fiyatı dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı, 16'ncı yaşına giren kızı Yasemin'in doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesajla kutladı. Yasemin Ilıcalı'nın kutlamada giydiği kombinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Acun Ilıcalı kızının doğum gününü kutladı. Yasemin Ilıcalı'nın kombininin fiyatı dudak uçuklattı

Kızlarına olan bağlılığı ile bilinen ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasemin Ilıcalı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

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DUYGUSAL KUTLAMA

16'ncı yaşına giren kızıyla çekilen karelerini 13.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe yayınlayan ünlü isim, kızı için duygusal bir mesaj da yazdı.

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Yazısına, "Benim canım prensesim" diye başlayan Ilıcalı; şu ifadeleri kullandı:
Bir yaş daha büyüdün. Bugünü seninle geçirmek, seninle pasta üflemek öyle güzel ki. İnşallah nice sağlıklı, mutlu yılların olur. Seni çok seviyorum...

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Güzelliğiyle dikkat çeken Yasemin Ilıcalı'nın lila elbisesinin fiyatı 8 bin 450 TL, dünyaca ünlü bir markaya ait olan lila renk terliği ise tam 21 bin 950 TL çıktı. Böylelikle kombin toplamda 30 bin 400 liraya denk geliyor.

Ünlü ismin kısa sürede 179 bin beğeni alan bu gönderisine, sevenlerinden bin 333 yorum geldi.

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