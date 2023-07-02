Acun Ilıcalı kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti

Acun Ilıcalı sosyal medyada son olarak kızı Melisa'nın bakıcısını paylaşarak bakın ne dedi.

Acun Ilıcalı kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti

Sosyal medyada aktif olan Acun Ilıcalı küçük kızı Melisa'yla pozlarını paylaştı.

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2013 yılında dünyaya gelen Melisa Ilıcalı annesi ve babası arasında mekik dokuyor. Şeyma Subaşı neredeyse kızı da oraya uçuyor bu durum baba Acun Ilıcalı için de geçerli.

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Bu süreçlerde biri var ki Melisa'nın yanından ayrılmıyor, elbette bu kişi bir bakıcı.

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Acun Ilıcalı son olarak Melisa'nın dadısını öptüğü ve ona sevgi gösterdiği anları paylaştı. Ilıcalı paylaşıma ise "Bir dadıdan daha fazlası" yorumunda bulunarak kalp emojisi de bıraktı.

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