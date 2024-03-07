Acun Ilıcalı parayı buldu

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı parayı buldu
Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı gelen haberle mest oldu.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City sezon başında Aston Villa’dan Jaden Philogene'i 5.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Transferin ardından katıldığı bir televizyon programında Acun Ilıcalı Philogene ile ilgili "Bir futbolcu aldım aklın hayalin durur Bu ismi bir kenara yazın" demişti.

Performansı ile herkesi hayran bırakan genç yıldız için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Hollanda devi Ajax Philogene için 25 milyon euroyu gözden çıkardı.

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