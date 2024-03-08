Fenerbahçe'ye rövanş maçı öncesi müjde. İsmail Kartal havalara uçtu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye rövanş maçı öncesi müjde. İsmail Kartal havalara uçtu
UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak Fenerbahçe gelen haberle mest oldu.

Fenerbahçe ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise arasında oynanan UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında temsilcimizin lehine olacak bir olay yaşandı.

İlk yarının son anlarında sarı kart gören Belçika ekibinin golcüsü Amoura, Kadıköy'de oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe temsilcisi Union Saint-Gilloise son 16 turu rövanş maçı ise 14 Mart günü saat 20.45’te Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

Cezayirli Amoura bu sezon Saint-Gilloise formasıyla 36 karşılaşmada 22 gol attı ve 6 asist üretti.,

mohamed-amoura-fc-lugano-2023-1691862330-113954.jpg

İlgili Haberler
Fenerbahçe'den dillere destan bir zafer daha. Dünya devini yıktılar
Hakan Çalhanoğlu geri dönüyor
Anadolu Efes Bayern Münih'e fark attı
Anadolu Efes Bayern Münih'e fark attı
Acun Ilıcalı parayı buldu
Batshuayi ülkesinde attı. Fenerbahçe coştu. Vatandaşları yıkıldı
Batshuayi ülkesinde attı. Fenerbahçe coştu. Vatandaşları yıkıldı
Fenerbahçe'ye Belçika'da şok. Maç başlar başlamaz durdu. Hakem yaşananlar sonrası şaştı kaldı
Karabağ 90+2'de yakalandı. Tek kelimeyle yazık oldu
Karabağ 90+2'de yakalandı. Tek kelimeyle yazık oldu
Mike Tyson yıllar sonra ringe çıkıyor. 57 yaşındaki efsane 30 yaş küçük Jake Paul ile dövüşecek
Ahmetcan Kaplan savundu Ajax tura tutundu
Ahmetcan Kaplan savundu Ajax tura tutundu
Beşiktaş ezdi geçti finale göz kırptı
Son Haberler
Fenerbahçe'den dillere destan bir zafer daha. Dünya devini yıktılar Spor
Fenerbahçe'den dillere destan bir zafer daha. Dünya devini yıktılar
Hakan Çalhanoğlu geri dönüyor Spor
Hakan Çalhanoğlu geri dönüyor
Fenerbahçe Belçika'yı nasıl Kadıköy yaptı? Fatih Saboviç yazdı Spor
Fenerbahçe Belçika'yı nasıl Kadıköy yaptı? Fatih Saboviç yazdı
Bakan Şimşek açıkladı: KDV ve MTV’ye zam yok Ekonomi
Bakan Şimşek açıkladı: KDV ve MTV’ye zam yok
Irak İslami Direnişi, İsrail'deki havaalanına saldırı düzenledi Dünya
Irak İslami Direnişi, İsrail'deki havaalanına saldırı düzenledi
Matbaalarda Mansur Yavaş fotoğraflı bayraklar basıldı: Provokasyon amaçlı kullanılabilir Gündem
Matbaalarda Mansur Yavaş fotoğraflı bayraklar basıldı: Provokasyon amaçlı kullanılabilir