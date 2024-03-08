Fenerbahçe'ye rövanş maçı öncesi müjde. İsmail Kartal havalara uçtu

Fenerbahçe ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise arasında oynanan UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında temsilcimizin lehine olacak bir olay yaşandı.
İlk yarının son anlarında sarı kart gören Belçika ekibinin golcüsü Amoura, Kadıköy'de oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe temsilcisi Union Saint-Gilloise son 16 turu rövanş maçı ise 14 Mart günü saat 20.45’te Ülker Stadyumu’nda oynanacak.
Cezayirli Amoura bu sezon Saint-Gilloise formasıyla 36 karşılaşmada 22 gol attı ve 6 asist üretti.,
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