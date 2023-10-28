Acun Ilıcalı’nın Serkay Tütüncü’ye ‘kansız’ demesi magazin gündemine oturdu. Bir programa konuk olan Acun Ilıcalı Survivor’a katıldığına pişman olduğu yarışmacıdan ‘kansız’ diyerek bahsetmesinin ardından Serkay Tütüncü sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı’nın laflarına karşılık verdi. Peki, Acun Ilıcalı Serkay Tütüncü’ye kansız mı dedi? Serkay Tütüncü Acun Ilıcalı neden gündem oldu?

‘Nur Tuğba ile Laf Aramızda’ kanalına konuk olan Acun Ilıcalı "Survivor'a keşke almasaydım dediğiniz kimse var mı?" sorusuna "Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor'ı soruyorlar 'Survivor'ı bana sormayın' diyor. Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş' dedi. Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın' dedim. Nankör insan, kansız adam sevmem. Ben kimseden teşekkür istemedim. Dokunduğum insanların birçoğu da güzel şeyler söyler. Bana bakışıyla insanlar belli ediyor zaten ama nankörlüğü affetmem" cevabını verdi.

Acun Ilıcalı'nın sözlerinden sonra herkesi aklına yarışmadan sonra oyunculuk yapmaya başlayan ve şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde rol alan Serkay Tütüncü geldi. Acun Ilıcalı'nın sözlerine Instagram hesabından cevap veren Serkay Tütüncü ise şunları söyledi:

"Yıllardır televizyon programları yapıyorsun, yapımcılık yapıyorsun, kanal sahibisin falan. Senin programına gelip varını yoğunu koyan yarışmacına 'kansız' diyorsun. Ne kadar ayıp yaptığın. Kansız değilim Acun abi, çok şükür kapında iş dilenecek kadar da karaktersiz değilim. Röportajım sonrası telefon konuşmamızı da gayet net hatırlıyorum, nedenlerini sana gayet güzel bir dille anlatmıştım ve bir çoğunda 'haklı olabilirsin, kaçırmış olabiliriz' demiştin. Para Bende'yi de Survivor görüntülerini izlemediğim dönemde kabul etmiştim. Bilseydim o kadarını emin ol kabul etmezdim. (Bunu da telefonda sana söylemiştim.)

Ama yine dinlememişsin belli ki. Sana el pençe divan olmak gerekiyor sanırım kansız olmamak için. Ben hiçbir zaman onlardan olmadım kusuruma bakmayacaksın. Ben oraya gelmek için kimseye yalvarmadım, internetten başvurdum, elemelere geldim seçildim ve sonuna kadar da yarıştım ve bitti. Kariyerimi All Star şampiyonluğu üzerine kurmadığım için özür dilerim ya gerçekten. Survivor ile ilgili detaylara girmeyeyim bence iyice canınız sıkılmasın. Hadi eyvallah."