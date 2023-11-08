Acun Ilıcalı ve Turabi Survivor öncesi buluştu. Ilıcalı'nın kansız dediği yarışmacı kim?

Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran, Survivor'ın yeni sezonu öncesi buluştu. Ilıcalı'nın "Nankör insan, kansız adam sevmem" sözleriyle başlayan tartışmaya dahil olan Turabi, Serkay Tütüncü'ye göndermede bulundu.

Ufuk Cingöz
Acun Ilıcalı ve Turabi Survivor öncesi buluştu. Ilıcalı'nın kansız dediği yarışmacı kim?

Acun Ilıcalı katıldığı bir programda "Survivor’a keşke almasaydım’ dediğiniz kimse var mı?" sorusuna "Nankör insan, kansız adam sevmem" yanıtını vermiş, bahsettiği kişinin 2016 yılında Survivor yarışmasına katılan ve yarışma sonrası hayatına oyuncu olarak devam eden Serkay Tütüncü olduğu anlaşılmıştı.

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Acun Ilıcalı'nın bu sözleri üzerine, Tütüncü ise "Ne kadar ayıp yaptığın… Kansız değilim Acun abi... Kapında iş dilenecek kadar da karaktersiz değilim." yanıtını vermişti.

Survivor'ın öne çıkan yarışmacılarından Turabi Çamkıran, bu yıl gerçekleşecek Survivor All Star'ın kadrosuna dahil oldu. Acun Ilıcalı, All Star öncesi Turabi Çamkıran ile buluştu ve birlikte çekilen fotoğraflarını, "Geri sayım başladı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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Çamkıran da Ilıcalı'nın paylaşımına kendi Instagram hesabında yer verdi. Yarışmacı, alıntıladığı paylaşımda düştüğü notla Serkay Tütüncü'ye gönderme yaptı.

Turabi şunları söyledi:

"Tüm hayallerimi fazlasıyla gerçekleştirmeme vesile olduğun için, Hollywood'daki kariyerimde her zaman yanımda olduğun için ve dünyanın bir numaralı projesinde yine bana yer verdiğin için sana canı gönülden teşekkür ederim abi. Survivor gibi dev bir projede yer almak benim için her zaman bir onurdur..."

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"Çok çalışıp kafasını kullananlar için Survivor tüm hayallerin gerçekleşeceği bir yerdir. Yatanlar, vefasızlar, kansızlar ve de kafasını kullanmayanlar için sadece açlık ve zorluklarla dolu bir ada turudur."

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