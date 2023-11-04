Acun Ilıcalı Süper Lig ekibini satın alıyor

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı için yeni kulüp iddiası gündeme geldi. Acun bu kez gözünü Yunan ekibi Atromitos'a dikti.

Beyza Damgacıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Süper Lig ekibini satın alıyor

Acun Ilıcalı'nın yeni bir kulüp almaya hazırlandığı öğrenilirken lıcalı'nın Yunan ekibi Atromitos'un çoğunluk hissesini satın almak için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Yunan basınında yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın Yunan futboluna girmek istediği açıklandı.
PAZARLIK SÜRÜYOR
Acun Ilıcalı'nın bu doğrultuda Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Atromitos'un çoğunluk hissesi için görüşmelerde bulunduğu aktarıldı. Ünlü iş insanının yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği vurgulandı.
Atromitos, ligde oynadığı 9 maç sonunda topladığı 6 puanla 11. sırada yer alıyor.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, İrlanda ekibi Shelbourne'nin de çoğunluk hissesini elinde bulunduruyor.

FENERBAHÇE ELEMİŞTİ

Fenerbahçe, 2015 yılında UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Atromitos'u deplasmanda 1-0 Kadıköy'de de 3-0 mağlup ederek elemişti.

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