Acun Ilıcalı Survivor'un maliyetini açıkladı. Yarışmacılara yemek veriliyor mu sorusu cevap buldu

TV8 ekranlarında yayınlanan yüksek reyting sıralamasına giren yarışma Survivor All Star 2024’ün başlamasına az bir zaman kaldı. Konuk olduğu canlı yayın programında yarışmayla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, "Survivor sportif bir şov. Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor" diye konuştu.
Uzun soluklu yayın hayatını sürdüren Survivor 2024'te All Star yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Cüneyt Özdemir'in yayınına katılan Acun Ilıcalı, 1 Ocak'ta başlayacak olan yarışmanın bir sezonunun 13 milyon dolara çekildiğini açıkladı.
SURVIVOR’DA YARIŞMACILARA YEMEK VERİLİYOR MU SORUSU CEVAP BULDU
Katıldığı yayında Survivor hakkında konuşan ve yarışmacılara etkin performans sergileyebilmeleri için haftalık az bir öğün verildiğini söyleyen Ilıcalı, "Survivor sportif bir şov! Futbol sezonu gibi. Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor. Dominik cumhurbaşkanıyla yakın bir ilişkimiz var çünkü ülkeye sağladığımız katkının da farkındalar Dominikliler. Bizi iyi karşılıyorlar, Dominik'i tanıtıyoruz bir yandan da" diye konuştu.
1 Ocak'ta yeni sezon yayın hayatına başlayacak olan Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan yapacak.
SURVIVOR’DA TAKIMLAR BELLİ OLDU
Survivor’un yeni sezonunda yarışmacılar ve takımlar şöyle:
MAVİ TAKIM
Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken
KIRMIZI TAKIM
Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya