Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama: "Başarılı olacağımı düşünüyorum"

Koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen Ilıcalı, yaklaşık 40 dakika süren programda Türk futbolunun halihazırı ve geleceği hakkında çarpıcı yorumlarda bulunup yeni projeleri ve ileriye yönelik hayallerini kamuoyuyla paylaştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un Haziran ayında gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda bir sonraki başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıklaması hakkında da yorumlarda bulunan Ilıcalı “Hikayesi henüz bitmedi” açıklamasında bulundu.

“BAŞARILI OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM”

Ulueren’e son derece samimi açıklamalarda bulunan Ilıcalı, önümüzdeki Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde Aziz Yıldırım’ın aday olması durumunda saygı duymaktan başka bir şey yapılamayacağını belirtti. Fenerbahçe’deki başkanlık tartışmaları ve Ali Koç hakkında konuşulduğu sırada Ulueren’in kendisine yönelttiği “Peki camia seni öne iterse Fenerbahçe'ye başkan olabilir misin?” sorusuna bütün Fenerbahçelileri heyecanlandıran şu cevabı verdi:

Ben hayatımda her şeyin organik olmasından yanayım. Ben bir şeyleri böyle zorlayarak ve çabalayarak yapmadım hiç. Allah ne gösterir bilmiyorum. Ben hayatımda iş Hayatımda yaptığım bütün işlerde başarılı oldum. Yeni challengelar benim için her zaman daha bir enerji ve heyecan veriyor. Hani bu konuda açıkçası bir gün Fenerbahçe ilgili faydalı olmam gereken bir noktada olursam başarılı olacağımı düşünüyorum ama o dönem ne zaman dersek… Yani şöyle düşünüyorum bu hani başkanlık olmak zorunda da değil.

Bu arada ben Fenerbahçe'ye zaten destek veriyorum elimden geldiğince. Bu başkanlık olur, yönetim olur… Şu anda yönetimde değilim de ne oluyor? Ben zaten bir fikrim olduğu zaman paylaşabiliyorum, destek istendiği zaman koşa koşa gidiyorum. Hani burada olayın titri önemli değil. Burada bizim için asıl olan Fenerbahçe. O yüzden de onun Fenerbahçe'nin herhangi bir bölgesinde görev almak benim için tabii ki her zam onurdur.

"OLMAM DİYEMEM"

Ulucalı’nın verdiği diplomatik yanıttan tatmin olmayan Ulueren, daha net şeyler duymak adına sorusunu değiştirerek “Gençlere dedin yani büyük hayaller kurmayın önce bir adım adım dedin senin peki böyle bir hayalin hiç oldu mu sende Fenerbahçe'ye Başkan olmak gibi?” sorusunu yöneltti. Sunucunun presinden kaçamayacağını anlayan Ulucalı, verdiği cevapla Fenerbahçelileri heyecanlandırdı. Ulucalı’nın Fenerbahçe başkanlığı hakkında vediği cevap şöyle:

“Eskilerde olan bir hayalim değil ama önümüzdeki dönem şu an için söylemiyorum, hani yıllar içerisinde şartlar onu gerektirirse, öyle bir şey olursa, hani ben Fenerbahçe başkanı olmam diyemem.”