İsmail Kartal göz açtırmıyor

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İsmail Kartal göz açtırmıyor
Fenerbahçe'nin milli aradan sonra karşılaşacağı zorlu maç takvimi öncesinde, teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncularına olan güveni tam.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen takımın inancı yüksek; Kartal, "Oyuncular şampiyonluk hasretini biliyor ve kupayı kaldırma konusunda kendilerine güveniyorlar" şeklinde konuştu.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor.

Milli aranın ardından zorlu bir fikstüre giriş yapacak sarı-lacivertli ekipte, teknik direktör İsmail Kartal yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Her antrenmanın ardından ekibiyle stratejik toplantılar gerçekleştiren Kartal, takımının şampiyonluğa ulaşacağına olan inancını dile getiriyor.

"Yönetim, sezon başında geniş ve yetenekli bir kadro oluşturdu. Oyuncularımız, ligin başından itibaren gösterdikleri performansla şampiyonluk özlemini ve kupayı kaldırma inancını camiaya hissettirdiler. Bu zorlu süreçte onlara güvenim tam" ifadelerini kullandı.

Milli arada takıma dönecek olan Becao, Bonucci ve Çağlar Söyüncü'nün varlığının, Kartal'ın elini daha da güçlendireceği vurgulanıyor.

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