Acun Ilıcalı dualarla ayakta duruyor

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Sporx'e verdiği özel röportajda, kulübün Premier Lig hedefine ulaşma sürecinden, Fenerbahçe'ye, Milli Takım'a ve Süper Lig hakemlerine kadar pek çok konuda soruları yanıtladı.

Ilıcalı, "Hull City'nin şu anki durumu bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Bir aile oluşturmak, dünya futbolunun zirvesi olan Premier Lig'e yükselmek ve bu hedefe ulaşmak için çıktığımız yolculukta iki yılı geride bıraktık.

Bu süre zarfında, Türkiye'nin adını İngiltere'de olumlu bir şekilde temsil etmek ve ülkemizin sıcaklığını, farklılığını İngilizlere hissettirmek istedik. Bunu başardığımıza inanıyorum; şehir Türk bayraklarıyla dolup taştı ve insanlar bize olan sevgilerini gösterdiler. Türkiye'nin duası bizimle.

Performans açısından bakarsak, takım şu anda maç fazlasıyla yedinci sırada ve altıncı sıraya yükselirsek play-off oynamaya hak kazanacağız. Önemli maçlar bizi bekliyor ve heyecanla sonuçları bekliyoruz" şeklinde konuştu.