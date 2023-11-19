Acun Ilıcalı'dan Kasımpaşa açıklaması. Kulübü satın alacağı iddia edilmişti

Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa tesislerini ziyaret etmesi üzerine kulübü satın alacağı iddia edilen Acun Ilıcalı dedikoduları yalanladı.

Bahar Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı'dan Kasımpaşa açıklaması. Kulübü satın alacağı iddia edilmişti

Futbol dünyasında yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı satın alacağı iddia ediliyor.

SHELBOURNE'DEKİ YATIRIMLARINI SONLANDIRMIŞTI
İngiltere'nin Hull City takımını satın alarak futbol dünyasına dev bir adım atan Acun Ilıcalı daha sonra İrlanda kulübü Shelbourne'ye yatırımlarını sonlandırma kararı almıştı.

KASIMPAŞA'YI SATIN ALACAK
Ünlü televizyoncunun Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın kulüp binasına geldiği ve yöneticilerle görüşmesi Süper Lig ekibini satın alacağı yönündeki iddiaları da beraberinde getirmişti.

"ÖRNEK ALMAMIZ GEREKEN BİR KOMPLEKS"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı "Kasımpaşa tesislerini ve sevgili Fatih Saraç'ı ziyaret etme amacım, futbola yatırım yaparken tesisleşme adına örnek almamız gereken bir kompleks olması. Açıkçası hayran olunmaması mümkün olmayan olağanüstü bir tesis, bu büyük vizyonundan dolayı Turgay Ciner'i kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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