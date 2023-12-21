Acun Ilıcalı'nın 50 milyon doları nasıl kazandığını açıkladı. Fenomenlerden sonra sıra Acun da mı?

Televizyoncu Seda Akgül, Enver Aysever'in YouTube kanalına konuk oldu. Akgül, canlı yayında gündeme oturacak bomba açıklamalar yaptı.

Fenomenlerden sonra hedefe oturan Acun Ilıcalı hakkında art arda açıklamalar geliyor.

Seda Akgül de Ilıcalı hakkında açıklamalar yaparak muhabirken 50 milyon doları nasıl kazandığını anlattı.

Son olarak Acun Ilıcalı’nın kanalında çalışan Seda Akgül, Ilıcalı’nın Adnan Oktar'la yan yana geldikten sonra zenginleştiğini öne sürdü.

Akgül, Ilıcalı’nın üniversite zamanlarında şimdilerde tutuklu bulunan Adnan Oktar ile tanıştığını ve bu tanışmadan sonra zengin olduğunu anlattı.

Adnan Oktar ile tanışmalarından sonra Ilıcalı’nın okula bile lüks araçla geldiğini anlatan Akgül şöyle anlattı:

Asıl mesele bu Ben Show TV'de çalışırken tabii sıradan bir çalışan o zaman, dışarıda dış yapımda çalışıyordum. Görevim Fena değildi Ama küçük paralara çalışıyorduk yani Reha Muhtar'ın acı var mı acı dediği küçük İBO'nun Hülya Avşar'ın kucağına oturtulduğu dönem reyting açısından öyleydi.

O günleri hatırlayalım o dönemde Acun Ilıcalı muhabir. Şimdi Türkiye'de bu kadar büyük bir yükselişe çok nadir siyasetsiz olmaz. Muhabirlikten böyle para kazanılmaz.

Ben çok iyi paralar kazandım yapımcıdan İyi para kazandığım da oldu Mehmet Ali Erbil benim milyon katımı kazanmıştır ve düzenli kazanmıştır. Şimdi Esra Ceyhan çok kazandı şu an Müge Anlı paraya para demiyor ama kimse kanal kuramaz.

Diyorlar ki 'Acun paraları biriktirdi kanal kurdu' Ya bir YouTube Kanalı kaç lira yatırım istiyor koca bir ana yayın kanalını satın almak en basitinden 50 milyon dolar.

Hangi muhabir 50 milyon dolar biriktirebilir gözünüzü seveyim.

Majör ana akım kanallarda çok reytingli programlar sunmuş kadınım. Biz niye biriktiremedik. Benim sunduğum Kısmetse olur da Yunanistan'a İspanya'ya Amerika'ya satıldı e nerede ya hani kanal alamıyorum.

Kız diyor ki, "Benim eski arkadaşım 16 yıldır Adnan Hoca müridi." Bak bunu anlatayım, ilk eşi Seda, şu an TV 8.5'in başında. En son ben ayrıldığımda ilk eşiyle gayet mütevazi, arabasız, yayan bir üniversite hayatları varken birden Adnan hoca ile tanıştıktan sonra lüks bir Alman arabasıyla okula gidip gelmeye başlıyor. Bütün görgü tanıklarını bul okullarından öğreneceksin. Kız arkadaşı Seda başını kapıyor. O dönem evli değiller, hemen kapanıyor ama altlarına Alman arabası çekilmiş para yönünden refaha kavuşmuş bir vaziyette.

Acun zavallı bir çocuk, kendi başına ne kadar yaşayabiliyorsa o kadar ilerliyor bir anda. Onun zenginleşmesi üniversiteden başlıyor. Şu anda kimse kimsenin altına son model Alman arabası çekmiyor. Ondan itibaren de nedense şansı yaver gidiyor. Hiçbirimizin gitmedi, onun mu gitti?

Bu kadar çoluk çocuk araştırılıyor. Polatlar, şunlar bunlar araştırılıyor neden büyük başlara dokunulmuyor? Hepimiz merak ediyoruz, neden ifadeler alınmıyor?

Futbol takımları, tekneler, sayısız araçlar, eşsiz saatler falan... Yani bu olmaz böyle bir zenginlik yok, FED Turner mısın ya? Sen yani CNN İnternational, Fox İnternational işte CNBC Entertainment falan uluslararası bilmem nelerin mi sahibisin? Ne ara oldu, kaç tane böyle zengin var? Vergi sıralamasında kaçıncı, neden bankada param yok diye o zaman röportaj veriyor? Daha doğrusu, neden bu kanıtlanmış her şeye rağmen bir ifadeye çağrılmıyor?

O Dilan Polatlar maşa bak, onlar suçlu ama aptallıkları şurada; Biraz zekaları olsa parayı İsviçre'ye gömüp Karayiplerde yerler. Burada saçlarına dolamazlar. Yani bunları birileri kullanmış, posa diye atmış. İçişleri Bakanlığı da önümüze bizim adalet duygumuz ve vicdanımızı tatmin etmek için bakın size kimleri yakaladım diye getiriyor.

MEHMET ALİ ERBİL DE BAZI İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde de Mehmet Ali Erbil Acun Ilıcalı’yı hedefe almıştı. Erbil şöyle demişti:

Acun elinde mikrofonla benden yarım saat röportaj alabilmek için kapımda 1 saat bekliyordu. 3-5 yıl içinde 2 tane ulusal kanal, 1 dijital platform, İngiltere'de 2 futbol takımı, 2 özel uçak, sayısını bilmediğimiz tekneleri. Ben 50 yıldır televizyon starıyım, ne bir kanalım var ne bir uçağım var. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum. Para aklamaya gelirse, 300 eurom vardı, Almanya'da akladım da geldim.,