Acun Ilıcalı transferi açıkladı

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Acun Ilıcalı transferi açıkladı
Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, ara transfer döneminde transfer yapacaklarını duyurdu.

İngiliz ekibinin sahibi Acun Ilıcalı, BBC'ye takımının durumu ve gelecekle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

"Kapalı maçlardan nefret ediyorum" diyen Acun, "0-0 biten maçlar bana göre değil. Liam Rosenior takımın başına geçtikten sonra 3 ya da 4 maçımız 0-0 bitmiştir. Futbol bir eğlence oyunu" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara müjedli haberi veren Acun Ilıcalı ara transfer dönemi için bir oyuncu ile anlaştıklarını da duyurdu.

Ilıcalı, "Ara transfer dönemi için şimdiden bir oyuncuyla anlaştık. Transfer döneminin ilk günlerinde resmi olarak açıklayacağız. Taraftarlarımızı mutlu edecek 2-3 transfer yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Liam Rosenior ile yeni sözleşme imzalamaları hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Liam Rosenior kulüpte evinde gibi hissediyor, iki taraf da anlaşmadan çok mutlu" açıklamasında bulundu.

6. SIRADALAR

Hull City, İngiltere Championship'te 22 maça 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Turuncu-siyahlılar, 36 puan ile 6. sırada yer alıyor.

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