Fenomenlerin ne zaman bırakılacağını canlı yayında açıkladı

Son zamanlardan kara para aklayan, dolandırıcılık yapan fenomenlere karşı emniyer harekete geçti. Kara para akladıkları iddia edilen ve MASAK raporlarında bazı bilgilerin ortaya çıktığı Dilan Polat ve Engin Polat’tın tutuklanmasının ardından olaylar patladı.

Polat çiftinin tutuklanmasının ardından Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler de tutuklandı. Yaşanan olayların ardından fenomenlere operasyon çekildi. Yüzlerce fenomen mercek altında. Dilan Polat’ın çektiği fotoğrafta yer alan fenomenlerin hepsinin mal varlıklarına el konularak soruşturmaya alındı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Ali Haydar Fırat katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fırat canlı yayında fenomenlerin ne zaman bırakılacağını açıkladı.

CHP’li Fırat, “İktidar kara para aklayanlara şunu söylüyor; biraz dişinizi sıkın gündemi değiştirip, kısa sürede serbest bırakacağız.” İfadelerini kullandı.

KİMLER TUTUKLANDI? HANGİ FENOMENLER MERCEK ALTINDA?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Dolandırıcılık suçlamasından Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler de tutuklandı.

Dilan Polat'ın 2019 yılında çekildiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden yurt dışı çıkış yasağı talep edildi.

Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın yanı sıra, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor.