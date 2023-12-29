Acun Ilıcalı hangi partiye oy verdiğini açıkladı. Adnan Oktar ve FETÖ iddialarına yanıt verdi

Son zamanlarda gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir’in konuğu oldu. Ilıcalı, Mehmet Ali Erbil’in iddialarından sonra servetiyle ilgili topa tutulmuştu.

Ilıcalı katıldığı canlı yayında FETÖ ve Adnan Oktar ile ilişki iddialarına yanıt verdi.

Öte yandan Acun Ilıcalı, hangi partiye ve hangi Cumhurbaşkanı adayına oy verdiğini de söyledi.

Cüneyt Özdemir hem iddiaları sordu ama zenginliğinin payında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olup olmadığını sordu.

Ilıcalı ise sessiz kalmayarak iddialara cevap verdi.

Ilıcalı "Maddi tarafımda bugüne kadar gelmemde Cumhurbaşkanımızın herhangi bir etkisi olmamıştır. Bunu herkes görüyor benim kanalım hangisiydi Show idi sonra Star idi. Buraya reyting alıp ekonomi yaratmasında doğal olmayan ne var anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanın bir sempatisi olduğunu da söyleyen Ilıcalı, "AKP ile bir alakam olduğunu hatırlamıyorum. Ama oyumu kime verdim; AKP'ye verdim. Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum." şeklinde konuştu.

İDDİALARI YALANLADI

Adnan Oktar ve FETÖ iddialarını yalanlayan Ilıcalı, Adnan Oktar ile görüşmesinin üzerinden 35 yıl geçtiğini söyleyerek "Olay yoktu o zaman adam sonrasında sapıttı" dedi.

MEHMET ALİ ERBİL VE SEDA AKGÜL BAZI İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Mehmet Ali Erbil Acun Ilıcalı’yı hedefe almasından sonra tartışmalar yeniden alevlenmişti. Erbil açıklamasında “Acun elinde mikrofonla benden yarım saat röportaj alabilmek için kapımda 1 saat bekliyordu. 3-5 yıl içinde 2 tane ulusal kanal, 1 dijital platform, İngiltere'de 2 futbol takımı, 2 özel uçak, sayısını bilmediğimiz tekneleri. Ben 50 yıldır televizyon starıyım, ne bir kanalım var ne bir uçağım var. “ demişti.

Ilıcalı’nın kanalında çalışan Seda Akgül ise Ilıcalı’nın Adnan Oktar ile tanışmasından sonra hayatını değiştiğini iddia etmişti.