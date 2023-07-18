Acun Ilıcalı'nın 'O Ses Türkiye' yarışmasından kovduğu Nur Cennet Uçar'ın son halini görenler tanıyamadı

Yıllar önce O Ses Türkiye'de jürileri olan davranışından dolayı Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edilen Nur Cennet Uçar değişimiyle bambaşka biri oldu.

Acun Ilıcalı'nın 'O Ses Türkiye' yarışmasından kovduğu Nur Cennet Uçar'ın son halini görenler tanıyamadı

2006 yılında Popstar Alaturka'da 2012 yılında da O Ses Türkiye'de tavırlarından dolay eleştirilen ve Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan diskalifiye edilen Nur Cennet Uçar, değişimiyle adından söz ettirdi.

Müzik kariyerine devam eden Uçar, yıllar içinde imajını da değiştirdi. O dönemler kızıl kullandığı saçlarını sapsarıya boyatan müzisyenin yüzündeki değişimler de dikkat çekti. Sosyal medyada belirli bir hayran kitlesine ulaşan ve sahne alan Nur Cennet Uçar, "Yıkılsın Dünya", "Nilüfer", "Seni Seviyorum" gibi unutulmaz şarkıları yeniden seslendirerek tanındı.

2006 yılında Popstar Alaturka'ya katılan Nur Cennet Uçar, davranışlarından dolayı o dönem yarışmada jüri olan Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan'la tartışmıştı. Uçar, kendisine "İyi çalışmamışsın" diyen Ersoy'a "Arkadaşlarım çalışmaya indiğinde ben de hep indim. Çok çalıştım ve gördüğünüz gibi çok da güzel söyledim" karşılığını vermişti.

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Uçar, kendisine "Böyle yaptıkça ne kadar itici olduğunu biliyor musun acaba" diye tepki gösteren Armağan Çağlayan'a da "Geçen hafta sizin söylediğiniz laf da çok iticiydi" demişti.

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2012 yılında da o dönem Star TV'de yayınlanan ve jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz ile Gökhan Özoğuz'ın oturduğu O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı. Sesi ve tavırlarıyla dikkat çeken Uçar'ın jüri üyesine "Sen" diye hitap etmesinden rahatsız olan Acun Ilıcalı, yarışmadan diskalifiye etmişti.

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Nur Cennet Uçar yıllar içinde estetik katkılı değişimiyle bambaşka biri oldu. Müzik kariyerine devam eden Uçar, şimdilerde popüler şarkıları yeniden yorumlayarak sahne alıyor.

İşte son hali...

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