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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur Avrupa'da bir futbol kulübü satın aldı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanvekili Erden Timur, Belçika 3. Lig ekibi Olympic Club Charleroi'yi satın aldı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 10:13
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Acun Ilıcalı'ya özenen Galatasaray Başkanvekili'nden flaş kulüp satın alma hamlesi

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur Avrupa'da bir futbol kulübü satın aldı
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Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda yaptığı yıldız transferlerin arka planındaki önemli isimlerden olan Erden Timur, Belçika'dan kulüp satın aldı.

Milliyet'in haberine göre, Belçika 3. Lig ekibi Olympic Club Charleroi, önümüzdeki yıllarda Galatasaray'ın genç futbolcularını transfer ederek gelişmelerine yardımcı olacak.

Belçika'da 3. Lig seviyesinde mücadele eden Olympic Club Charleroi, ligde 7 puanla 10. sırada yer alıyor.

Transfermarkt verilerine göre Olympic Club Charleroi'nin takım değeri ise 300 bin euro.

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Abbas
28.09.2022 10:18
Ne yapsın burda garanti yok, bari yatırımı dışarıya yapıyor, bizde Arapları çağırıyoruz  
 
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