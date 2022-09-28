Galatasaray Başkanvekili Erden Timur Avrupa'da bir futbol kulübü satın aldı

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda yaptığı yıldız transferlerin arka planındaki önemli isimlerden olan Erden Timur, Belçika'dan kulüp satın aldı.

Milliyet'in haberine göre, Belçika 3. Lig ekibi Olympic Club Charleroi, önümüzdeki yıllarda Galatasaray'ın genç futbolcularını transfer ederek gelişmelerine yardımcı olacak.

Belçika'da 3. Lig seviyesinde mücadele eden Olympic Club Charleroi, ligde 7 puanla 10. sırada yer alıyor.

Transfermarkt verilerine göre Olympic Club Charleroi'nin takım değeri ise 300 bin euro.