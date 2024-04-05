Acun'un 47 metrelik sıfır yatının fotoğrafı ortaya çıktı. Yata ayak tenisi ve voleybol sahası için ek imza attı

Kaynak: HaberDenizde.com
Acun'un 47 metrelik sıfır yatının fotoğrafı ortaya çıktı. Yata ayak tenisi ve voleybol sahası için ek imza attı
Acun Ilıcalı’nın 47 metrelik sıfır yatı ortaya çıktı. Ilıcalı, yeni aldığı yatına voleybol sahası ve tenis kortu da ekletiyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’yi satın alarak kulüp başkanlığı da yapmaya başlayan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, spor zevkini yeni satın aldığı yatına da taşıyor. Ilıcalı, ilk başta yatına futbol sahası yaptırmayı planlarken, bu projenin daha sonra ayak tenisi ve voleybola çevrildiği öğrenildi.

Ilıcalı için Mengi Yay tarafından inşa edilen ve adını kızlarının isimlerinin ilk harflerinden alan BALMY’nin voleybol ve ayak tenisi kısmının inşasına başlanıyor.

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HaberDenizde.com’un iddiasına göre, projeyi üstlenen REM Marine’yi ziyaret eden Ilıcalı, sahanın tasarım ve yapımı hakkında bilgi aldı. Sahanın ön güvertede açılır kapanır şekilde yapılacağı belirtildi.

YAT 14.5 KNOT HIZA ULAŞABİLİYOR

Üç yılda inşa edilen BALMY adlı yatta ayrıca 10 metrelik havuzu da bulunuyor. Dış dizaynı VYD Studio, iç dizaynı ise Red Yacht Design tarafından yapılan yat, her iki tarafında geniş balkonlu salon, ana ve üst güverte arka oturma alanlarına sahip.

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Çelik ve alüminyumdan üretilen 47.2 metre uzunluğunda ve 8.8 metre genişliğindeki tekne 14.5 knot hıza ulaşabiliyor. İki dizel makineden güç alan yat, beş odasında 10 misafiri ağırlayabiliyor. Gemide 7 mürettebat görev yapacak.

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