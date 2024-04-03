Ali Koç Acun Ilıcalı'ya sarıldı

Trabzonspor derbisindeki olaylar ve art arda yaşanan skandallara isyan eden Fenerbahçe olağanüstü genel kurula gitti.

Ülker Stadyumu’nda yapılan genel kurula on binlerce taraftar ve kongre üyesi katıldı.

Genel kurulda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başta TFF ve Erden Timur olmak üzere pek çok kişi ve kuruma tepki gösterdi.

Konuşmanın sonunda yoğun alkış ve tezahüratlarla kürsüden inen Ali Koç oturmak için yerine gittiği sırada Acun Ilıcalı ile karşılaştı.

Koşar adım Ilıcalı’nın yanına giden Ali Koç ünlü televizyoncu ile selamlaşıp sarıldı.

Genel kurulun sonunda ise kongre üyeleri oy birliği ile Fenerbahçe yönetimine 4 maddelik bir yetki verdi.

İşte o maddeler:

1. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak

2. Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak

3. Türkiye’deki futbol faaliyetleri kararlarından bağımsız olarak yurtdışı futbol yapılanmasına ve organizasyonuna başlamak ve gerekli yol haritasını belirlemek.

4. Yaşanılan olaylarla ilgili UEFA ve FIFA’nın ilgili kurullarına başvuruda bulunmak.