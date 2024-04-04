Acun Ilıcalı şimdi yandı. Üyelikler ardı ardına iptal ediliyor

Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan, Fenerbahçe Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı'yla ilgili bir açıklama paylaştı.

Sarı - Kırmızılılar, Galatasaray aleyhine video hazırlatan Ilıcalı için boykot çağrısı yaptı.

İŞTE ACUN ILICALI'YI HEDEF ALAN O AÇIKLAMA:

Dün suyun karşı yakasında yaşanan 'ligden çekilme ambalajlı' seçim yatırımı şovunda; Takımları, Başkanları, Yönetimleri, Yönetilişleri, Sistemi ve Teknik Direktörleri dışında herkesi suçlayarak, camiasının beceriksizlik travmalarını tetikleyecek görüntüleri yayınlayarak yalı çocuğunun kazlarını yolma keyfini Acun da yaşadı.

Kurgu yarışmalar ve kurgu şampiyonlar çıkartan TV şovlarıyla bir anda ne hikmetse medya devi ve kulüp patronu olan Adnan Oktar’ın müridi, futbol dünyasını da bu kurgulardan ibaret sanıyor olacak ki kurgu yaptıkları senelerde nasıl şampiyon olamadıklarını, ilahi adaletin nasıl suratlarında patladığını idrak edemediğini hazırladığı sarı lacivert travmalar belgeselinde göstermiştir.

Türk futboluna adaleti getireceğiz diye kürsüde kendini paralayan bu mürid önce Hollanda’da bir kulübe yatırım yapmış daha sonra İngiltere’den bir takım satın almıştır.

Ülke futbolunun zerre umrunda olmadığı ama maşalığa soyunma konusunda yetenekli olduğunu dün spor kamuoyuna kanıtlamıştır.

Galatasaray taraftarı; sahibi olduğu kanalları ve ucuz reyting kurgulu içerikleri izlemeyerek, dijital yayın platformu aboneliklerini iptal ettirerek en hızlı şekilde tepkisini gösterecektir.

İPTALLER BAŞLADI

Ultraslan'ın çağrısı sosyal medyada karşılık buldu.

Galatasaray taraftarları Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital yayın platformundaki üyeliklerini iptal etmeye başladılar.

Tepki olarak gelişen bu hareketin Sarı Kırmızılı taraflarlarca ilgi görmesi üzerine "Acun Ilıcalı şimdi yandı" yorumları yapıldı.