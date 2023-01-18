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YSK üyelik seçimlerinde kim ne kadar oy aldı. Yeniçağ açıklıyor

YSK seçimlerinde 6,7 ve 8. turların sonuçları sızdı. Salt çoğunluk yine sağlanamadı. İşte liste liste kim ne kadar oy aldı...

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 16:53
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YSK üyelik seçimlerinde sınuçlar sızdı. Kim ne kadar oy aldı

YSK üyelik seçimlerinde kim ne kadar oy aldı. Yeniçağ açıklıyor
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Yargıtay'da yapılan Yüksek Seçim Kurulu seçimlerinde 6, 7 ve 8. turların sonuçları sızdı. Orhan Uğuroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yargıtay'da Yüksek Seçim Kuruluna 3 üye seçilemedi" diyerek 6. tur sonuçlarını paylaştı.

Seçilmek için 180 +1 oy gerekirken, 6. turda Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu 136 oyla en çok oy alan aday olmuştu.

Eroğlu'nu 113 oyla  Ceza Dairesi üyesi Bülent Savtok, 108 oyla ise Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta takip etmişti.

6. tur seçimlerinin listesinin tamamı şöyle:

7.VE 8. TURLARDA DA 180'İ BULAN OLMADI

7. Tur seçimlerinde Feyzi Eroğlu bu kez oylarını 141'e çıkardı. Bülent Savtok ise 114'e çıkardı. Serdar Mutta'nın ise aldığı oy 102'ye düştü.

7. tur listesinin tamamı şöyle:

8. tura gelindiğinde, Feyzi Eroğlu'nun oyları 134'e gerilerken, Bülent Savtok'un oyları 101'e geriledi.

8. Turda en çok oyu alan 3. isim değişerek Talip Bakır oldu.

8. tur listesinin tamamı ise şöyle:

Gazeteci Orhan Uğuroğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Yargıtay'da Yüksek Seçim Kuruluna 3 üye seçilemedi.

6. Tur sonucuna göre en çok oy olan 3 üye: 8. Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu: 136 oy 7. Ceza Dairesi üyesi Bülent Savtok: 113 oy 12. Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta 108 oy Seçilmek için 180 +1 oy gerekli

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Teist
18.01.2023 17:05
Sızmak ne demek? Fetö'nün sızıntı dergisi gibi. Nasıl, kim sızdırdı? Su içerken dua mı okunurmuş? Yeniçağ'da nasıl haberler görüyoruz?  
 
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