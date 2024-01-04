Otomotiv sektöründe tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden otomotiv ihracatı açıklaması. Türk otomotiv sanayi 2022 yılına göre ihracatı yüzde 13 artırarak, 35 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracatın liderliğini hiç bir sektöre kaptırmaya otomotiv yüzde 15,8'le ihracatın büyük payını kaptı. Sektör aralık ayında 2022'nin aynı ayına göre yüzde,1,1 artış kaydederek, 3 milyar 176 milyon dolara ulaştı.

OTOMOTİV LİDER SEKTÖR

Otomotiv sektörünün ürün grubu tedarik endüstrisinin ihracatı bir önceki yıla göre artış gösterdi 14 milyar 154 Milyon dolara yükseldi. Bahse konu dönemde, binek otomobil ihracatı yüzde 19 artış gösterdi. En büyük artış ise otobüs, minibüs ve midibüste yaşadı. Bu da yüzde 57 artış olarak kayıtlara geçti.

EN BÜYÜK İHRACAT ALMANYA'YA

Türk otomotiv sektörünün en büyük dış satım pazarı Almanya oldu. Geçen yıl yüzde 11 artış gösterdi ve 4 milyar 854 milyon dolar oldu.

Geçen yılın son ayında ülke bazında Türkiye'nin en büyük pazarı Fransa'ydı. 407 Milyon dolarlık ihracat yapıldı.