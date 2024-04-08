Adliyelerde çalışanlar da adaleti arıyor. Birinci olanlar bile mülakatta elendi. Adalet Bakan Yardımcısına torpil mesajları yağmıştı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan 2023 tarihinde bir vaat olarak, "Kamuda mülakatları kaldıracağız" ifadesini kullansa da mülakat sistemi halen kaldırılmadı.

BirGün’den İsmail Arı’nın aktardığına göre, Adalet Bakanlığı’nın görevde yükselme sınavının sonuçları kısa zaman önce açıkladı ve adliyelerde görev yapan binlerce memurun, katibin ve mübaşirin yazılı sınavda yüksek puan almalarına rağmen mülakatta elendiği ortaya çıktı.

TORPİL YAZIŞMASI YAPARKEN YAKALANMIŞTI

Geçen Ocak ayında, Yargıtay binasında düzenlenen program sırasında Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın torpil yazışmaları kameralara yansımış ve kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Söz konusu görevde yükselme sınavı için kendisinden torpil yapması istenen mesajlara teker teker yanıt veren Can, birçok mesajı da özel kalem müdürüne gönderdiği fark edilmişti. Skandalın ortaya çıkmasının ardından, söz konusu görüntü ve haberlerle ilgili RTÜK yayın yasağı ve mahkeme ise erişim engeli getirmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise torpil iddialarını reddetmiş ve "Talepler gelebilir ama tek kriterimiz liyakattır" açıklamasında bulunmuştu.

BİRİNCİ OLANLAR BİLE MÜLAKATTA ELENDİ

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’a torpil mesajları atılan görevde yükselme sınavında, yazılı sınavda yüksek puan alan kişiler bile mülakatta elendi. Hatta yazılı sınavda, bulundukları şehrin birincisi olan, 85-90 puan alan memurlar bile mülakatta elendi.

TEPKİLER YÜKSELDİ

Elenenler arasında yazılı sınavda 94 puan alarak bir büyükşehirde birinci olan ve 87 puan alarak başka bir şehrin birincisi olanlar da var. Elenen bazı memurlar tepkileri şu şekilde ifade etti:

-“Mülakat adı altında düşük puan alanları müdür yaptınız.”

-“Mülakat sırasına en dipten girenlerin başarılı olduğu, mülakat sorularını bilemeyenlerin başarılı olduğu bir sınavı daha layıkıyla gerçekleştirdiniz’”

-“ Başarısız yazmışlar! Ya neye göre, kime göre… Yine gidip torpilli liyakatsiz iki cümle yazı yazamayan adamları müdür yaptınız.”

-“İl birincisi başarısız, yüksek puanlar başarısız; siyasi torpili olanlar başarılı. Mülakat kalkmalı, vicdanları rahatsız etmeyecek yeni bir sistem kurulmalı.”

-“Adalet saraylarında çalışıp adaleti arıyoruz.”