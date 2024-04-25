Bakan Tekin, Erdoğan'ın kaldırmayı vadettiği mülakatları savundu: Öğretmenin bilgisini ölçmek durumundayım

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Tekin, Erdoğan'ın kaldırmayı vadettiği mülakatları savundu: Öğretmenin bilgisini ölçmek durumundayım
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kaldırmayı vadettiği mülakatlara ilişkin, "Ben atanacak öğretmenimizin alan bilgisini ölçmek durumunda değil miyim?" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kaldırmayı vadettiği mülakatlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yeni bir açıklama geldi.

Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) alan bilgisini ölçme konusunda yetersiz olduğunu ifade eden Tekin, mülakata ek olarak uygulamak istediği yeni yöntemi de açıkladı.

tv100’de konuk olduğu canlı yayında konuşan Bakan Tekin, “Öğretmen arkadaşlarımıza deneme dersi anlattırmak istiyorum” dedi.

Bakan Tekin’in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“BEN ATANACAK ÖĞRETMENİMİZİN ALAN BİLGİSİNİ ÖLÇMEK DURUMUNDAYIM”

“Halihazırda öğretmen arkadaşlarımız atanırken KPSS sınavına giriyorlar ve KPSS sınavı 3 oturumdan oluşan bir sınav. Biz yaklaşık 130’a yakın branşta öğretmen ataması yapıyoruz. 130 branşın tamamı 2 sınava giriyor fakat ÖSYM sadece 18 branşa ilave olarak öğretmenlik alan bilgisi sınavı yapıyor. Bu büyük çoğunluk atandığı alanla ilgili bilgisini test ettiğimiz hiçbir şey yok burada. Ben atanacak öğretmenimizin alan bilgisini ölçmek durumundayım. Mülakatta yaptığımız şey bahsettiğimiz testlerde KPSS sıralamasına girdi ben diyorum ki üniversitelerde şu anda uygulanan bir model var bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçerken deneme dersi anlattırıyorlar. Ben de diyorum ki öğretmen arkadaşlarımıza deneme dersi anlattırmak istiyorum.”

ERDOĞAN 'KALDIRACAĞIZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 11 Nisan 2023’de düzenlediği Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuda mülakatları kaldıracağız" demişti.

Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Adalet Bakanlığı'nın sınavında yüksek puan alanlar mülakatta elendi. Vicdan bunun neresinde
Adliyelerde çalışanlar da adaleti arıyor. Birinci olanlar bile mülakatta elendi. Adalet Bakan Yardımcısına torpil mesajları yağmıştı
İmamoğlu'ndan mülakat çıkışı. Hani kaldıracaktınız ne oldu
Adalet Bakanı 'Tek kriterimiz liyakat' dedi. AKP'li Çelebi'nin Bakan Yardımcısından torpil isteği kameralara yakalandı
Son Haberler
Anne ve iki çocuğu dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu Yaşam
Anne ve iki çocuğu dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Çift maaşlı bakan yardımcısının aylık geliri ortaya çıktı: Toplam 801 bin 361 TL Gündem
Çift maaşlı bakan yardımcısının aylık geliri ortaya çıktı: Toplam 801 bin 361 TL
Akdeniz'de toz bulutu etkisini gösterdi Yaşam
Akdeniz'de toz bulutu etkisini gösterdi
Esenler’de motokurye, tartıştığı adamı tornavida ile öldürdü Yaşam
Esenler’de motokurye, tartıştığı adamı tornavida ile öldürdü
6 gün haber alınamadı, evde uyuduğu ortaya çıktı Yaşam
6 gün haber alınamadı, evde uyuduğu ortaya çıktı
Kayıp inşaat işçisinin cansız bedeni derede bulundu Yaşam
Kayıp inşaat işçisinin cansız bedeni derede bulundu