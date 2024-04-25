Bakan Tekin, Erdoğan'ın kaldırmayı vadettiği mülakatları savundu: Öğretmenin bilgisini ölçmek durumundayım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kaldırmayı vadettiği mülakatlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yeni bir açıklama geldi.

Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) alan bilgisini ölçme konusunda yetersiz olduğunu ifade eden Tekin, mülakata ek olarak uygulamak istediği yeni yöntemi de açıkladı.

tv100’de konuk olduğu canlı yayında konuşan Bakan Tekin, “Öğretmen arkadaşlarımıza deneme dersi anlattırmak istiyorum” dedi.

Bakan Tekin’in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“BEN ATANACAK ÖĞRETMENİMİZİN ALAN BİLGİSİNİ ÖLÇMEK DURUMUNDAYIM”

“Halihazırda öğretmen arkadaşlarımız atanırken KPSS sınavına giriyorlar ve KPSS sınavı 3 oturumdan oluşan bir sınav. Biz yaklaşık 130’a yakın branşta öğretmen ataması yapıyoruz. 130 branşın tamamı 2 sınava giriyor fakat ÖSYM sadece 18 branşa ilave olarak öğretmenlik alan bilgisi sınavı yapıyor. Bu büyük çoğunluk atandığı alanla ilgili bilgisini test ettiğimiz hiçbir şey yok burada. Ben atanacak öğretmenimizin alan bilgisini ölçmek durumundayım. Mülakatta yaptığımız şey bahsettiğimiz testlerde KPSS sıralamasına girdi ben diyorum ki üniversitelerde şu anda uygulanan bir model var bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçerken deneme dersi anlattırıyorlar. Ben de diyorum ki öğretmen arkadaşlarımıza deneme dersi anlattırmak istiyorum.”

ERDOĞAN 'KALDIRACAĞIZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 11 Nisan 2023’de düzenlediği Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuda mülakatları kaldıracağız" demişti.

Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.